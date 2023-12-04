04 декабря 2023, 17:28

Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области, есть погибший

Читайте нас в: Google Новости

КамАЗ протаранил колонну Росгвардии в Воронежской области на 633-м километре трассы М-4 «Дон». В результате ДТП один человек погиб, сообщил источник «360».

Авария произошла около 14:20 в Бобровском районе. Как уточнили в ГУ МВД России по Воронежской области, 31-летний водитель КамАЗа из Саратова не справился с управлением и наехал на металлическое бордюрное ограждение, заблокировав дорогу.

В этот момент другой водитель КамАЗа врезался в стоящий на трассе большегруз. По данным правоохранителей, житель Саратова получил травмы. Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции устраняют образовавшийся на трассе затор.

В ноябре на М-4 произошло другое крупное ДТП. Водитель грузовика Renault наехал на опору цифрового стенда, после чего он рухнул на проезжую часть.

ДТП
04 декабря 2023, 18:09
Пожар начался в доме на Садовом кольце Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожар начался на восьмом этаже жилого дома на Садово-Самотечной улице в центре Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах российской столицы.

Собеседник подчеркнул, что из подъезда на улицу идет густой серый дым. С жалобами на невозможность дышать пожаловались жильцы всех этажей. Выехавший на место пожарный экипаж столкнулся с большим потоком машин. Дорогу спасателям расчистили сотрудники ДПС.

Прибыв на место, пожарные обнаружили возгорание электрощитка и вещей на лестничной клетке. Общая площадь распространения огня составила четыре квадратных метра. Пламя оперативно потушили. Во время работы спасатели эвакуировали по лестнице машины одного жильца. Всего из здания спасли трех человек. Задымление в подъезде пока не рассеялось.

Пожары Москва 2023
04 декабря 2023, 17:53
Покончившая с собой 16-летняя россиянка в своем поступке обвинила мать
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Тело покончившей с собой 16-летней девушки нашли в туалете квартиры города Качканар Свердловской области. В предсмертной записке подросток обвинил в своем поступке мать, которую ранее лишали родительских прав. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным авторов, в Свердловскую область семья переехала из Перми. Ранее девушка уже совершала попытку суицида, но тогда ее успела спасти мать. Несмотря на такой шаг, женщину лишили родительских прав, а подростка отправили на лечение в психиатрическую клинику.

После восстановления права на опекунство мать и дочь переехали в Свердловскую область. У женщины появился сожитель, который хорошо относился к девушке. Однако это не остановило подростка от новой попытки ухода из жизни.

В посмертной записке девушка обвинила мать в алкоголизме и запретила приходить на похороны. При этом последняя проверка опеки и психиатров никаких отклонений в поведении подростка не выявила.

В полиции заявили, что склонности к употреблению спиртного ни у матери, ни у сожителя никогда не было. Сейчас криминалисты устанавливают все причины смерти девочки. Официального подтверждения этой информации нет.

Урал Дети Россия
04 декабря 2023, 17:51
Многодетная семья отравилась угарным газом в Крыму
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме в селе Укромное в Симферопольском районе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, утром 4 декабря в частном доме села обнаружили тела четырех человек - супружеской пары, восьмилетнего мальчика и 12-летней девочки - с внешними признаками отравления угарным газом. Еще трех детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализировали. Сейчас им оказывают необходимую помощь.

Погибших обнаружил работодатель главы семьи, который приехал к нему домой после того, как мужчина не пришел на работу. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

По данным Telegram-канала Shot, вся семья в день трагедии праздновала день рождения матери.

Четыре ребенка стали жертвами отравления угарным газом в Ростовской области. Они находились дома одни. Угарный газ унес жизни детей шести, семи, 10 и 15 лет.

Дети Крым Следственный комитет России
04 декабря 2023, 17:11
Более 30 свертков с порошком нашли у хоккеиста в Москве
Читайте нас в: Google Новости
Более 30 свертков с белым порошком обнаружили в автомобиле 46-летнего хоккеиста в Москве. Неизвестное вещество нашли полицейские во время проверки его автомобиля Toyota Camry на 16-й Парковой улице в районе Восточное Измайлово. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, остановленный инспекторами мужчина начал нервничать. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции решили осмотреть салон его автомобиля. Они нашли и изъяли свертки с белым порошком, которые отправили на экспертизу. Расследование продолжат.

Оказалось, что задержанный - игрок любительской команды «Котофей», выступающей в Ночной хоккейной лиге.

Ранее сотрудники московского ГИБДД остановили 195 нетрезвых водителей за неделю. При этом 14 задержанных уже лишали прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Наркотики Преступления Москва 2023

Новости по теме