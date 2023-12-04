Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области, есть погибший

Авария произошла около 14:20 в Бобровском районе. Как уточнили в ГУ МВД России по Воронежской области, 31-летний водитель КамАЗа из Саратова не справился с управлением и наехал на металлическое бордюрное ограждение, заблокировав дорогу.

В этот момент другой водитель КамАЗа врезался в стоящий на трассе большегруз. По данным правоохранителей, житель Саратова получил травмы. Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции устраняют образовавшийся на трассе затор.

В ноябре на М-4 произошло другое крупное ДТП. Водитель грузовика Renault наехал на опору цифрового стенда, после чего он рухнул на проезжую часть.