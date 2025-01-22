Фура насмерть сбила студентку на практике в морском порту во Владивостоке
Студентка третьего курса Владивостокского филиала Российской таможенной академии погибла на территории морского рыбного порта в городе. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, 20-летняя девушка находилась на территории порта с сотрудниками таможни в рамках прохождения производственной практики», - заявили в ведомстве.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
По данным Vladivostok1.ru , девушку задавила фура. Есть несколько версий случившегося - студентка споткнулась и упала под колеса или не соблюдала технику безопасности.
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