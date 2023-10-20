ФСБ закрыла 42 подпольные оружейные мастерские в России

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Среди изъятого оружия - 42 гранатомета, 67 автоматов, шесть пулеметов, 12 пистолетов-пулеметов, 120 пистолетов и револьверов, а также винтовки, карабины, ружья, гранаты, снаряды и мины разной модификации и 33 килограмма пороха и тротила. Кроме того, в подпольных мастерских нашли 138 тысяч патронов.

«Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту», - добавили в ЦОС.

Оружие и боеприпасы конфисковали во время оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по местам жительства нелегальных оружейников. Их задержание сняли на видео.