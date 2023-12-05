ФСБ задержала высокопоставленную сотрудницу челябинского ФСПП

Собеседник агентства уточнил, что первого замруководителя ГУ ФССП задержали сотрудники регионального УФСБ.

«Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, - прим. ред.)», - подчеркнул источник.

В областном УФСБ агентству подтвердили свое участие в оперативном сопровождении по делу. В региональном СУ СК РФ информацию о задержании пока не прокомментировали.

Согласно данным на сайте ГУ ФССП по Челябинской области, пост первого заместителя руководителя главного управления с мая этого года занимает Полина Захарова.

Источник Ura.ru также сообщил о задержании Захаровой. По его данным, оперативные мероприятия провели в Челябинске «Есть основания полагать, что по ее указанию незаконно снимались ограничения с расчетных счетов, что способствовало должникам уйти от уплаты назначенных судом штрафов», - уточнил собеседник издания.