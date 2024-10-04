04 октября 2024, 11:36

ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС

РИА «Новости»
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ФСБ вычислила лиц, причастных к подготовке убийств офицеров из командования Воздушно-космическими силами. Об этом сообщил директор спецслужбы Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Его процитировало РИА «Новости».

ФСБ вычислила лиц, причастных к подготовке убийств офицеров из командования Воздушно-космическими силами. Об этом сообщил директор спецслужбы Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. Его процитировало РИА «Новости».

«Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России», - заявил он.

Бортников поблагодарил Комитет госбезопасности Белоруссии за помощь в расследовании.

В июне в Ростове-на-Дону Следственный комитет возбудил дело о покушении на начальника штаба воинской части. Автомобиль, на котором ехал офицер, неожиданно задымился и через некоторое время взорвался. Однако мужчина успел покинуть салон и не получил ранений.

Авиация Убийства ФСБ
04 октября 2024, 11:17
Боец ЧВК «Вагнер» обиделся на друга и избил его до слепоты арматурой и ножкой от стула
РИА «Новости»
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В Можайске боец ЧВК «Вагнер» Андрей Ш. обиделся на друга, потому что тот не пришел ремонтировать его дачу, и избил мужчину до слепоты. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Участник СВО получил ранение в ногу и получил медаль «За отвагу». Вернувшись домой, «вагнеровец» попросил соседей помочь ему по хозяйству из-за травмы. Те сделали цветник на даче, покупали продукты, алкоголь и пилили дрова.

Андрей также попросил друга седлать на даче навес. Он согласился, но на работы не вышел. Боец ЧВК «Вагнер» решил отомстить, пришел к нему с куском арматуры и ножкой от стула и начал избивать приятеля. Тот лежал на кровати и не понимал, что происходит.

Пострадавшего госпитализировали с повреждением глаз, зрение сохранить не удалось. Андрею дали четыре года колонии общего режима.

В Амурской области экс-боец ЧВК «Вагнер» и бомж не поделил женщину. Бездомный обнял сожительницу военного, за что получил нож в плечо. Он умер от потери крови.

Преступления Военные
04 октября 2024, 09:56
Загрязнений воздуха после пожара на нефтебазе под Пермью не выявили
Пресс-служба МЧС
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Росптребнадзор исследовал воздух в районе пожара на нефтебазе в Осенцах. Результаты опубликовала пресс-служба ведомства по Пермскому краю.

Специалисты Роспотребнадзора отреагировали на сообщения о возгорании на территории ООО «Нефтемаслоресурс». Эксперты провели мониторинг на границе с ближайшей жилой застройкой.

«В объеме проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», - уточнили в пресс-службе.

Управление Роспотребнадзора взяло ситуацию на контроль.

Частная нефтебаза загорелась 4 октября. Огонь удалось ликвидировать на 10 тысячах квадратных метров. В МЧС назвали две предварительных причины ЧП: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.

К тушению пожара привлекли 60 специалистов и 19 единиц техники. Спасатели предотвратили распространение пламени на дома в частном секторе и административный корпус.

Пожары Пермь Роспотребнадзор
04 октября 2024, 07:50
Пожар произошел на частной базе с нефтепродуктами в Пермском крае
Пресс-служба МЧС
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В Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов. Огонь распространился на 10 тысячах «квадратов», сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар вспыхнул на объекте в промзоне у деревни Осенцы. Пламя охватило емкости с топливом. Спасатели не допустили перехода огня на частные жилые дома, административное здание и сухую растительность.

«Огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар в Пермском крае», - добавили в министерстве.

К тушению огня привлекли более 60 специалистов и 19 единиц техники. Никто не пострадал.

Накануне вечером пожар произошел в административном здании исправительной колонии строгого режима в Екатеринбурге. Огонь тушили 46 человек и 14 единиц техники.

Открытое горение ликвидировали меньше, чем за час.

Пермский край Пожары
03 октября 2024, 21:53
Журналистка попала в немилость к Мизулиной после вопроса о детях на встрече в Челябинске
РИА «Новости»
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретилась в Челябинске со школьниками и студентами, а также с журналистами. Корреспондент 74.ru задала Мизулиной вопрос о детях, после чего ею заинтересовались «люди в штатском».

Журналистка челябинского издания поинтересовалась, почему у главы Лиги, выступающей против пропаганды чайлдфри и за семейные ценности, нет своих детей. На что Мизулина заявила, что не обсуждает личную жизнь.

После диалога к корреспонденту подошли люди в штатском, попросили предъявить паспорт и задали несколько вопросов, в том числе об одном из ее знакомых из числа оппозиционеров. Очевидцы рассказали, что приказ «пробить по базе» поступил от Мизулиной.

В сентябре Мизулина подала в суд на блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя*. Дизайнер в интервью иноагенту раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и ее главы.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Дети Интернет Челябинск Екатерина Мизулина Чайлдфри

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