ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС

В Можайске боец ЧВК «Вагнер» Андрей Ш. обиделся на друга, потому что тот не пришел ремонтировать его дачу, и избил мужчину до слепоты. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Участник СВО получил ранение в ногу и получил медаль «За отвагу». Вернувшись домой, «вагнеровец» попросил соседей помочь ему по хозяйству из-за травмы. Те сделали цветник на даче, покупали продукты, алкоголь и пилили дрова.

Андрей также попросил друга седлать на даче навес. Он согласился, но на работы не вышел. Боец ЧВК «Вагнер» решил отомстить, пришел к нему с куском арматуры и ножкой от стула и начал избивать приятеля. Тот лежал на кровати и не понимал, что происходит.

Пострадавшего госпитализировали с повреждением глаз, зрение сохранить не удалось. Андрею дали четыре года колонии общего режима.

В Амурской области экс-боец ЧВК «Вагнер» и бомж не поделил женщину. Бездомный обнял сожительницу военного, за что получил нож в плечо. Он умер от потери крови.