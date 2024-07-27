27 июля 2024, 10:20

ФСБ раскрыла цели задержанных в Дагестане боевиков

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Задержанные в Каспийске боевики рассказали, как именно собирались устроить теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Злоумышленники хотели взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери.

«Один из вариантов - это церковь. Взорвать церковь на [улице] Ленина, напротив спортзала „Молот“», - заявил один из задержанных.

Задержанные также собирались убивать полицейских, патрулирующих улицы Каспийска.

ФСБ совместно с МВД пресекла два теракта в Дагестане 27 июля. Правоохранители задержали в Каспийске трех местных жителей, они признали свою вину. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «приготовление к теракту», сообщил сайт kp.ru.

Дагестан ФСБ Боевики
27 июля 2024, 11:00
Работу аэропортов в Казани и Нижнекамске временно ограничили
РИА «Новости»
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Аэропорты в Казани и Нижнекамске временно работают в ограниченном режиме для обеспечения безопасности самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, Международный аэропорт «Казань» имени Тукая временно закрыли на прием и отправку самолетов.

«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами», - подчеркнул он.

Направлявшиеся в Казань лайнеры перенаправили на запасные воздушные гавани в Самаре и Ульяновске. Кореняко добавил, что главным приоритетом для аэропортов является обеспечение безопасности полетов.

Авиация Казань Самолеты
27 июля 2024, 10:46
Пострадавшим из-за потопа челябинцам в поселке Киолим пообещали выплатить ущерб
Пресс-служба МЧС
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в поселок Киолим, жители которого пострадали из-за разлива реки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Текслер пообщался с сотрудниками МЧС и местными жителями.

Глава региона пообещал выплатить ущерб пострадавшим от потопа, сообщил Telegram-канал «Челябинск № 1».

«Сначала сразу будут выплаты на каждого человека, а потом по мере оценки ущерба будем все остальные решения принимать», - сказал губернатор.

Накануне на Киолимском водохранилище из-за мощных осадков прорвало дамбу. По ходу движения воды находились четыре населенных пункта. В результате ЧП затопило поселок Киолим, власти приняли решение об эвакуации еще трех населенных пунктов. В Карабашском округе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Челябинская область Реки
27 июля 2024, 08:23
Пожар на заводе «Куйбышевазот» потушили
РИА «Новости»
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Пожарные полностью ликвидировали возгорание на заводе «Куйбышевазот» в Центральном районе Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области.

Загорелись кабели и насосы на наружной установке очистки. Огонь охватил 200 квадратных метров.

К месту ЧП оперативно приехали спасатели. Пламя тушили 68 человек и 24 единицы техники.

Ликвидировать возгорание удалось спустя почти четыре часа. Обошлось без пострадавших.

Ранее крупный пожар произошел в жилой многоэтажке Ульяновска. Погибли три человека , среди них один ребенок. Из горящего дома эвакуировали 87 жильцов.

Очевидец поделился подробностями происшествия. Он отметил, что люди услышали взрыв, а потом начался «этот ужас». Предварительная причина возгорания - использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

Пожары Заводы
27 июля 2024, 03:36
Челябинские спасатели утром приступят к аварийно-восстановительным работам после прорыва дамбы
РИА «Новости»
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Спасатели МЧС в Челябинской области утром приступят к аварийно-восстановительным работам по ликвидации последствий прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Спасатели МЧС России работают на месте, с наступлением светлого времени суток приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киолимовском водохранилище», - заявил замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области Сергей Шатилов.

Жители близлежащих поселков эвакуированы, ликвидацией последствий займутся 170 человек и 60 единиц техники.

На Киолимском водохранилище в Карабашском городском округе из-за сильных дождей прорвало дамбу. Общая длина плотины составляет 500 метров.

Спасатели Челябинская область МЧС РФ Россия Работа

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