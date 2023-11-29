ФСБ предотвратила подрыв военкомата в Воронеже

Тридцатисемилетнего мужчину завербовали боевики одной из украинских террористических организаций. По их указанию он планировал подорвать самодельную взрывчатку в городском военном комиссариате, а после этого скрыться на Украине и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

В доме задержанного нашли компоненты для изготовления взрывного устройства, а в его телефоне - переписку с вербовщиками.

Следственный отдел управления ФСБ по Воронежской области возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывных устройств. Мужчину уже взяли под стражу.

ФСБ предоставила зрелищные кадры выслеживания и задержания подозреваемого, а также показало изъятые в результате обыска предметы.