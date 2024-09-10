ФСБ нагрянула с обысками в УСБ петербургского ГУ МВД

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В Челябинске 10-летний мальчик пропал по пути из школы домой. Он отпросился с уроков из-за плохого самочувствия. Спустя время ребенка нашли целым и невредимым, сообщила Ura.ru пресс-служба Главного управления МВД по Челябинской области.

«Мальчик найден. Противоправных действий в отношении него не совершено», - сказал представитель полиции.

Учащийся школы № 124 пропал днем 10 сентября. Он почувствовал себя плохо и ушел домой, забыв телефон в классе. Родителя подали заявление в полицию Калининского района.

Челябинцы распространили в соцсетях призыв о помощи и приметы ребенка - 10-летний мальчик надел синие брюки, черные туфли, белую рубашку, темно-зеленую куртку. К поисковой операции подключились волонтеры, экипажи ДПС и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.

В Якутии 6 сентября потерялся трехлетний мальчик, сообщили «Известия». Он ушел со двора дома в селе Жемкон. В тот же день волонтеры нашли ребенка в лесу в 800 метрах от населенного пункта.