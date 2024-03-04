04 марта 2024, 09:05

Фрагменты ракеты-носителя начали вывозить в Вилюйском районе Якутии

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Спасатели нашли фрагменты ракеты-носителя «Союз-2» в Вилюйском районе Якутии и начали вывозить обломки. Об этом сообщили в региональной Службе спасения.

Специалисты находят упавшие фрагменты ракеты, распиливают их и эвакуируют части на вертолете.

«2 марта распиленные фрагменты весом около одной тонны были доставлены на вертолетную площадку, откуда на вертолете были эвакуированы», - указали в пресс-службе.

Фрагменты доставляются в пункт назначения, где их нумеруют, а затем складируют для утилизации.

Пуск ракеты «Союз-2.1б» прошел 29 февраля с космодрома Восточный. Специалисты вывели на околоземную орбиту аппарат «Метеор-М», который поможет ученым следить за климатом и ледовой обстановкой Северного морского пути.

Несмотря на мороз, за пуском ракеты смогли понаблюдать туристы. Путешественники из разных городов России также посетили технические сооружения и стартовые площадки, в том числе и «Ангару», проинформировал телеканал «Звезда».

Спасатели Ракеты Якутия Ученые
04 марта 2024, 09:04
Уголовное дело возбудили из-за надписи на батарее во Владивостоке
Unsplash
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Следователи возбудили уголовное дело о повреждении памятника после появления надписи Akosh+Sasha на Поспеловской батарее, которая входит в состав Владивостокской крепости. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета в Приморье.

Следователи возбудили уголовное дело о повреждении памятника после появления надписи Akosh Sasha на Поспеловской батарее, которая входит в состав Владивостокской крепости. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета в Приморье.

Запись, на которой мужчина краской оставляет свое послание, появилась в Сети. Дело сразу же заинтересовало Следком. Специалисты осмотрели место преступления, изъяли пустой аэрозольный баллон, нашли и допросили свидетелей.

«В рамках расследования уголовного дела назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к преступлению», - передали в СК.

Ранее пара туристов устроила пикник на братской могиле в Калининграде. Мужчина и женщина пришли к мемориальному комплексу «1200 воинам гвардейцам» около часа ночи, они распивали там алкоголь, а после забрали с места возложения корзину с цветами. злоумышленников задержали пару и доставили в полицию. После Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Уголовное дело Преступления Владивосток Полиция Следственный комитет России
04 марта 2024, 08:50
Любительницу йоги на кладбище задержали в Ивановской области за оскорбление полицейского
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В Ивановской области задержали женщину, которая ранее нелестно высказалась в сторону сотрудника полиции. Она проходит по уголовному делу по статье об оскорблении представителя власти, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, на днях в Лежневском районе Ивановской области правоохранители остановили автобус, в котором ехала 30-летняя Дьявл Успешная. До этого девушка оскорбила автоинспектора в московском районе Хорошево-Мневники. После этого она сбежала из столицы. Успешную привезли в отдел МВД для дальнейших разбирательств.

Shot уточнил, что против женщины возбудили уголовное дело, по которому ей может грозить до года исправительных работ или штраф до 40 тысяч рублей.

В социальных сетях Дьявл, которую звали Натальей до смены имени, представляется адептом высокодуховной жизни. Она также практикует сыроедение, не пользуется пластиковыми пакетами, занимается йогой и медитирует на кладбище.

Ранее в Тамбовской области возбудили уголовное дело на бывшего главу Минздрава за угрозы полиции. Экс-чиновник позже принес публичные извинения правоохранителям.

Задержания Уголовное дело Полиция
04 марта 2024, 07:44
Надпись на памятнике стала причиной возбуждения уголовного дела во Владивостоке
РИА «Новости»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за надписи на Поспеловской батарее на острове Русский во Владивостоке, входящей в состав Владивостокской крепости. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Приморскому краю.

Кадры, на которых неизвестный мужчина наносит надпись краской из аэрозольного баллончика, появилась в соцсетях. Дело возбудили по факту повреждения памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России (часть 1 статьи 243.4 УК РФ). Максимальная санкция - лишение свободы на три года.

Следователи осмотрели место происшествия и нашли там пустой аэрозольный баллон. Сотрудники СК установили и допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы. Причастные к преступлению и его обстоятельства устанавливаются.

Архитектурный комплекс «Батарея Поспеловская» расположен на местах боевых действий. Время строительства - 1895–1901 годы. Первоначально ансамбль представлял собой две скорострельные береговые пушки Норденфельда на деревянных основаниях, после модернизации пушек стало четыре.

В Приморском крае планировали объявить 2024-й Годом Владивостокской крепости.

Уголовное дело Соцсети Памятники СК РФ Владивосток Следственный комитет России
04 марта 2024, 07:22
Смертельный пожар произошел в захламленной квартире на юге Москвы
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В Южном административном округе Москвы произошел пожар. Личные вещи и мебель загорелись в квартире на территории Чертаново Северного. Один человек погиб, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали около трех часов ночи в девятиэтажный панельный газифицированный дом по улице Чертановской, 4. По словам заявителя, из горевшей квартиры на четвертом этаже не мог выйти пожилой человек.

Из-за снежных заносов спасателям не удалось установить трехколенную лестницу. Они вскрыли дверь квартиры, из которой шел дым, бензорезом. Горели вещи и мебель на площади пяти квадратных метров. В одной из комнат заметили пострадавшего человека, вход оказался завален вещами - квартира сильно захламлена. Попытки реанимировать оказались безуспешными, житель погиб.

В Южном Бутово произошла авария. Пострадали водитель Subaru и пассажирка BMW.

Пожары Москва

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