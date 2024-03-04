Фрагменты ракеты-носителя начали вывозить в Вилюйском районе Якутии

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Специалисты находят упавшие фрагменты ракеты, распиливают их и эвакуируют части на вертолете.

«2 марта распиленные фрагменты весом около одной тонны были доставлены на вертолетную площадку, откуда на вертолете были эвакуированы», - указали в пресс-службе.

Фрагменты доставляются в пункт назначения, где их нумеруют, а затем складируют для утилизации.

Пуск ракеты «Союз-2.1б» прошел 29 февраля с космодрома Восточный. Специалисты вывели на околоземную орбиту аппарат «Метеор-М», который поможет ученым следить за климатом и ледовой обстановкой Северного морского пути.

Несмотря на мороз, за пуском ракеты смогли понаблюдать туристы. Путешественники из разных городов России также посетили технические сооружения и стартовые площадки, в том числе и «Ангару», проинформировал телеканал «Звезда».