Фрагменты неустановленного устройства упали на дорогу в Краснодарском крае

Правоохранители и специальные службы установят детали произошедшего. На месте падения фрагментов устройства разрушений не зафиксировали. В результате никто не пострадал. Угрозы для жителей района также нет.

«В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движение по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская», - сообщили в оперштабе.

Местных жителей призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о падении беспилотника в Жиздринском районе. Дрон сбили средства противовоздушной обороны. Сведений о разрушениях и пострадавших в результате падения БПЛА не поступало.

До этого беспилотник упал в Курской области. Его сбили над Курчатовским районом, где расположена атомная электростанция. Радиационный фон в регионе остался в норме.