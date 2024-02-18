Фрагмент отделки упал на платформу станции метро «Филевский парк» в Москве
Фрагмент отделки эстакады над станцией «Филевский парк» Филевской линии метро в Москве упал на платформу. В результате ЧП никто не пострадал, станция работает штатно, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе московского метрополитена.
«Ранее с городской территории на платформу упал фрагмент отделки эстакады, проходящей над станцией. Никто не пострадал», - рассказали в пресс-службе.
На платформе оперативно провели уборку, место падения куска отделки огородили. В метрополитене также заверили, что станция работает в штатном режиме, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Информацию о состоянии эстакады передали в соответствующую организацию.
Днем ранее на станции метро «Марьино» мужчина разбил информационный стенд и прогулялся по рельсам. Полиция задержала дебошира. Прокуратура проконтролирует возмещение причиненного ущерба.