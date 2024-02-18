18 февраля 2024, 00:54

Фрагмент отделки упал на платформу станции метро «Филевский парк» в Москве

РИА «Новости»
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Фрагмент отделки эстакады над станцией «Филевский парк» Филевской линии метро в Москве упал на платформу. В результате ЧП никто не пострадал, станция работает штатно, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе московского метрополитена.

«Ранее с городской территории на платформу упал фрагмент отделки эстакады, проходящей над станцией. Никто не пострадал», - рассказали в пресс-службе.

На платформе оперативно провели уборку, место падения куска отделки огородили. В метрополитене также заверили, что станция работает в штатном режиме, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Информацию о состоянии эстакады передали в соответствующую организацию.

Днем ранее на станции метро «Марьино» мужчина разбил информационный стенд и прогулялся по рельсам. Полиция задержала дебошира. Прокуратура проконтролирует возмещение причиненного ущерба.

Метро Метро Москвы Москва
18 февраля 2024, 00:41
Пострадавшего от снегоуборочной машины школьника положили в больницу в Москве
Global Look Press
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Ученик одной из московских школ получил травму ноги от ручной снегоуборочной машины. В учебном заведении проводят служебное расследование, об этом РИА «Новости» рассказал директор образовательного учреждения Павел Богодухов.

Ученик четвертого класса играл на школьном дворе в догонялки. Он упал в тот момент, когда радом проходил работник с ручной снегоуборочной машиной. ЧП произошло 15 февраля.

«В результате школьник получил травму ноги, на место была вызвана скорая помощь, ребенок был доставлен в больницу», - рассказал Богодухов.

Директор признал, что школа несет ответственность за здоровье учеников. Проводится служебное расследование, виновных привлекут к ответственности, заявил Богодухов. Мальчик чувствует себя хорошо, ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее источник «360» сообщил, что школьника «засосало в снегоуборочную машину». Прибывшие на место происшествия медики заключили, что мальчик получил рваную рану правой голени.

Дети Школы Больницы Скорая помощь Школьники Машины
17 февраля 2024, 21:38
Сильный пожар разгорелся на складах в Кемерове
РИА «Новости»
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Складские помещения загорелись в Кемерове. Огонь охватил 1500 квадратных метров площади, сообщила пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, рабочие успели выйти с горящего здания самостоятельно до прибытия пожарных. Среди них пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвуют 80 специалистов и 17 единиц техники. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, где находятся легковоспламеняющиеся жидкости. Сотрудники МЧС привлекли пожарный поезд.

Днем 16 февраля в Кемерове тушили пожар в гаражах площадью 400 квадратных метров. В частном автохозяйстве загорелась кровля двух боксов частного автохозяйства.

В Ижевске возгорание в производственном здании распространилось на 3,5 тысячи квадратных метров. Его оперативно локализовали. На месте работали свыше 100 сотрудников МЧС.

Пожары Россия
17 февраля 2024, 21:24
Супружеская пара пострадала в ДТП в центре Екатеринбурга
РИА «Новости»
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Три автомобиля столкнулись в Екатеринбурге вечером 17 февраля. По словам очевидцев, в результате аварии пострадала супружеская пара. Об этом сообщил Telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Авария произошла на улице 8 марта. Один из автомобилей на большой скорости улетел в кювет.

«В машине были муж с женой и собака лабрадор. Люди в тяжелом состоянии», - уточнил канал, опубликовав видео с места ДТП.

Авария случилась со стороны Базового переулка в сторону микрорайона Вторчермет.

В региональном УГИБДД пока никак не прокомментировали информацию о состоянии здоровья пострадавших.

Ранее три иномарки столкнулись на северо-западе Москвы. Водитель за рулем Mazda при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилями Hyundai и Nissan. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе три ребенка.

ДТП Женщины Собаки Мужчины Екатеринбург Полиция
17 февраля 2024, 20:55
Ледяная глыба упала на голову подростка в центре Петербурга
РИА «Новости»
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Глыба льда упала в центре Санкт-Петербурга на 17-летнюю девочку и проломила ей голову. Об этом сообщил сайт 78.ru.

По данным издания, несчастный случай произошел на набережной реки Фонтанки. Сосулька сорвалась с крыши дома № 26Б и рухнула на проходившую по улице девочку-подростка. Ее в состоянии средней степени тяжести оперативно госпитализировали.

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

В центре Санкт-Петербурга от падения сосульки также пострадала молодая женщина. Снег со льдом рухнул ей на голову, когда она шла по набережной Мойки. В тяжелом состоянии петербурженку доставили в больницу.

Похожий случай произошел в Москве. Глыба льда с крыши свалилась на женщину.

Ее госпитализировали с переломами ключицы, ребер и позвоночника.

Санкт-Петербург Больницы Женщины

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