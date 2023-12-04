Фотосессия на крыше закончилась для петербургского студента реанимацией

По информации источника, подросток перелез через ограждение, чтобы сделать фотографии. На четвертом этаже он поскользнулся и рухнул вниз.

Юношу доставили в реанимационное отделение больницы с многочисленными травмами. Он получил переломы костей, ушибы печени, легких и поджелудочной железы, а также компрессионный перелом позвоночника.

По данным телеканала 78.ru , подросток в момент падения находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время с ним работают врачи.

В ноябре на юго-востоке Москвы школьник упал с балкона 12-го этажа дома по Саратовской улице. Он приземлился на припаркованный во дворе автомобиль и выжил.