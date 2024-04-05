Фото людей в камуфляже с украинским флагом нашли в телефоне террориста из «Крокуса»

Следователям удалось выяснить, что утром 24 февраля 2024 года - в годовщину начала СВО - один из соучастников направил куратору изображения «Крокус Сити Холла» со входами в здание и подъездными путями к нему. Обвиняемый подтвердил это в своих показаниях.

Полученные данные могут свидетельствовать о связи жуткого теракты и проведением спецоперации на Украине, уточнили в Следкоме.

Ранее ФСБ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске одного россиянина и двоих иностранцев , причастных к теракту в «Крокусе». Двое пособников признались, что переводили деньги на оружие.

Глава МИД Сергей Лавров назвал очевидным украинский след в теракте в «Крокусе». Причастность Украины ко многим другим преступлениям в России уже не вызывает сомнений. Однако, как отметил министр обороны Сергей Шойгу , киевский режим ничего не делает без одобрения Запада. Президент страны Владимир Путин заметил, что кровавым терактом в Подмосковье недоброжелатели пытались подорвать российскую общность.





«В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом», - передали в СК России.