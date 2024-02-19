19 февраля 2024, 14:51

Фитнес-тренер попала в реанимацию после падения с беговой дорожки в Москве

Freepik
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В Москве инструктор фитнес-клуба упала с беговой дорожки и ударилась головой о блин для штанги. Ее госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 37-летняя сотрудница фитнес-клуба на Семеновской улице, находилась на беговой дорожке в воскресенье вечером. Внезапно у нее начались судороги, и девушка вылетела с тренажера. Упав, она ударилась головой о спортивный снаряд.

Коллеги пострадавшей поспешили вызвать скорую помощь. Выяснилось, что инструктор получила тяжелую черепно-мозговую травму и эпидуральную гематому. Ее прооперировали и подключили к аппарату ИВЛ.

Началось расследование обстоятельств произошедшего.

Утром в воскресенье другая женщина едва не упала с моста в Малый городской пруд в Зеленограде. Ее сняли с парапета и передали медикам.

Спортсмены Москва
19 февраля 2024, 14:38
Стали известны подробности ДТП со школьным автобусом под Орлом
РИА «Новости»
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Школьный автобус попал в ДТП под Орлом утром 19 февраля. В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что водитель не справился с управлением и влетел в столб.

«Произошел занос транспортного средства с последующим наездом на опору ЛЭП, с последующим опрокидыванием», - передали в министерстве.

В автобусе в этот момент находились дети. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

«Устанавливаются все обстоятельства ДТП», - добавили в МВД.

Губернатор региона Андрей Клычков поручил взять школьные маршруты на особый контроль, сообщили «Орловские новости».

Ранее в Удмуртии столкнулись школьный автобус и легковушка. В аварии пострадали семь человек, среди них двое - дети. Последствия ДТП ликвидировали 13 спасателей и шесть единиц спецтехники.

Дети ДТП Россия Автобусы
19 февраля 2024, 14:01
Автосервис вспыхнул в Ленинградской области
Пресс-служба МЧС
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Здание автосервиса 19 февраля вспыхнуло в поселке Бугры в Ленобласти. В региональном комитете правопорядка и безопасности РИА «Новости» рассказали, что пожар произошел на Шоссейной улице.

«По прибытии подразделений пожарной охраны [установлено, что] горит по всей площади одноэтажное здание автосервиса», - рассказала собеседница агентства.

Ранг пожара повысили до второго уровня сложности. На месте происшествия работают дежурные «Леноблпожспаса». Очевидцы сообщали, передавал 78.ru , что причиной пожара могла быть внезапно вспыхнувшая машина внутри помещения. Данные о пострадавших пока не поступали.

Ранее ссора супругов привела к пожару на заправке в Красноярском крае. В ярости мужчина поджег автобус, на котором приехал.

Пожары Ленинградская область Машины
19 февраля 2024, 13:22
«Вся Карелия сейчас в таком состоянии». В Ребольском поселении волки загрызли собак
Unsplash
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В Муезерском районе Карелии волки загрызли десятки домашних собак. Глава Ребольского сельского поселения Марина Седлецкая сообщила «360», что на поимку хищников отправят вторую бригаду охотников.

«Получается, вся Карелия сейчас в таком состоянии. У нас полуостров, можно сказать, и они (волки - прим. ред.) к нам каждый год приходят. Просто сейчас действительно в большом количестве», - сказала она.

Жителей предупредили об опасности и попросили укрыть своих собак. Однако, по словам Марины Седлецкой, многие не послушались. Волки нападали именно на привязанных псов.

«Нужно закрывать их собак в вольер. А они [оставили], как приманку, на цепи. У нас очень много беспризорных собак, их не трогают. Они вольных не трогают, а ищут легкую добычу», - объяснила она.

Точное количество погибших собак в администрации не уточнили. Глава поселения не опровергла информацию о 25 погибших животных. Она заявила, что волки загрызли всех, кого оставили на цепи.

В поселение приезжала группа охотоведов из пяти человек, но им удалось подстрелить только одного самца. Теперь в Реболах ждут вторую команду. Марина Седлецкая сообщила, что приезд откладывали из-за сильных морозов.

«Сначала паника была, а сейчас нет. Сейчас мы уже успокоились. Опять приедет бригада охотников. <…> Думаю, волков немного. Так три и ходят вокруг поселка», - сказала она.

В разное время волки выходили к населенным пунктам в Пермском крае и Ленинградской области. Под Санкт-Петербургом хищники загрызли собаку.

Животные
19 февраля 2024, 12:25
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
РИА «Новости»
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

Судя по его информации, оповещения действовали 42 минуты.

О воздушной тревоге Развожаев сообщил в 11:12. Он напомнил правила поведения для жителей: проследовать в укрытие, захватив все самое необходимое, или выключить электроприборы, перекрыть воду и газ в квартире, закрыть окна и сесть от них подальше, возле несущей стены. Об отбое тревоги стало известно уже в 11:44. Причины ее объявления не назывались.

До этого сирены воздушной тревоги в Севастополе сработали 16 февраля и звучали около 1,5 часа. А до того тревогу объявляли еще 31 января, когда отражали массированную атаку на Севастополь. Обломки ракеты рухнули в частном секторе и в садовом товариществе «Усть-Бельбек». Пострадавших и серьезных разрушений не было. В садовом товариществе незначительные повреждения получили 12 строений.

Севастополь

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