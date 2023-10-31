«Фирменный почерк». Причастность СБУ к покушению на Олега Царева не стала открытием

Рогов отметил, что его контакт с Царевым пока ограничен, но известно, что тот идет на поправку.

«Состояние такое, что, слава богу, жить будет. Попросили без подробностей, кроме того, что все нормально, он под охраной, безопасность его обеспечивается, он идет на поправку», - рассказал член ГСА Запорожской области.

В Царева дважды выстрелили на территории санатория в Ялте вечером 26 октября. Сегодня стало известно, что ФСБ задержала соучастника покушения и он действовал по заданию СБУ.

«У меня не было сомнений с самого начала: это фирменный почерк СБУ. <…> Она сначала превратилась в Службу бандеризации Украины, а потом - в Службу бандитов и убийц. Вполне логично. Поэтому, совершая теракты, ведет запрещенные методы террористической деятельности, превращая постукраинское пространство в террористическое злокачественное новообразование», - отметил Рогов.

Он добавил, что используемые СБУ методы прописаны еще годы назад, в 2015 году этим «хвастался» бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов.

«Все эти действия направлены не просто на дестабилизацию и запугивание людей - за основу взяли методы, прописанные американскими и британскими спецслужбами», - подчеркнул собеседник «360».