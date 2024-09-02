02 сентября 2024, 22:35

Финдиректор Российского футбольного союза разбился в Ми-8 на Камчатке

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На борту рухнувшего на Камчатке вертолета Ми-8 находился финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин, он был вместе с женой, сообщила пресс-служба РФС. Организация выразила соболезнования родным и близким погибших.

Всего в вертолете находились 22 человека. В РФС напомнили, что Замятин занимал должность финдиректора с июня 2020 года, а карьеру начинал в Минэнерго России. После он работал в финансовых структурах «Газпрома».

«Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше», - заявил президент РФС Александр Дюков.

Он добавил, что союз скорбит с семьями погибших, а также окажет финансовую поддержку семье Арсения Замятина. РФС также понесет расходы на организацию похорон функционера и его супруги.

Обломки пропавшего вертолета нашли 1 сентября. Спустя два дня на месте крушения обнаружили тела всех 22 человек , которые находились на борту Ми-8. Третье сентября на Камчатке будет днем траура.

Вертолеты Футбол Авиакатастрофы Россия Камчатка
02 сентября 2024, 17:23
Появились кадры с полыхающим в Коломне многоквартирным домом
Телеканал «360»
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В одной из квартир многоэтажного дома на улице Кирова в Коломне произошел пожар. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно полыхающее в окнах пламя, от здания валит густой черный дым. По словам источника 360.ru, около дома находятся две пожарных бригады.

Ранее пожар вспыхнул в многоквартирном доме на Эпроновской улице в Калининграде. Площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил кровлю здания. На место ЧП приезжал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. Спасатели полностью потушили пожар.

Еще одно крупное ЧП произошло в сентябре на территории ангара для сортировки мусора в хуторе Воскресенском под Анапой. Огонь охватил территорию в 400 «квадратов», в ликвидации возгорания участвовали 40 специалистов и 12 единиц техники. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

Коломна Пожары
02 сентября 2024, 12:06
Лось выбежал на дорогу в Петербурге и устроил смертельное ДТП
Global Look Press
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Один человек стал жертвой столкновения автомобиля с лосем на внутренней стороне кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник «Известий».

ДТП случилось на 37-м километре КАД.

«В результате происшествия один человек пострадал, еще один человек погиб. Лось также погиб», - рассказал источник.

По его данным, пострадавший получил тяжелые травмы. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В конце августа автомобиль бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина попал в аварию с лосем. Машина столкнулась с животным на дороге между селами Широкое и Большая Каменка. В 2021 году экс-парламентарий вез в этом авто разделанную тушу лося.

Тогда Рашкин получил условный срок за незаконную охоту и убийство сохатого в Саратовской области. Депутат пытался убедить правоохранителей, что нашел животное мертвым.

Санкт-Петербург ДТП Животные
02 сентября 2024, 11:26
Тело месячной девочки нашли на веранде в Бурятии. Убийцей мог быть ее отец
РИА «Новости»
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В Бурятии возбудили уголовное дело по факту убийства младенца. Подозреваемым стал родной отец погибшей девочки, сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следователей, 31 августа мужчина распивал спиртные напитки вместе с сожительницей. Спустя несколько часов общения пара поссорилась.

«В ходе конфликта мужчина причинил месячной дочери телесные повреждения, от которых наступила ее смерть», - сообщили в пресс-службе СК.

Исчезновение девочки заметила соседка семьи, которая пришла к ним в гости. Женщина сообщила полиции о пропаже ребенка. Правоохранители, прибывшие по вызову, обнаружили тело младенца на веранде.

Отцу погибшей предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего». В ближайшее время суд решит вопрос о заключении его под стражу.

Ранее гражданина США заподозрили в убийстве 30-летней россиянки в Одинцове. Мужчина успел выехать из страны, но его объявили в международный розыск и задержали в Турции.

Убийства Бурятия
01 сентября 2024, 23:10
Три человека погибли в зажатой грузовиками на Кубани иномарке
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Три человека стали жертвами  ДТП на трассе «Кавказ» в Армавире. Автомобиль Mercedes зажало между грузовиками, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, ДТП произошло около 14:40. Водитель грузового «Камаза» допустил заднее столкновение с тремя автомобилями, стоявших перед светофором.

«В результате ДТП легковой Mercedes оказался зажатым между двумя грузовиками „Камаз“, погибли водитель и два пассажира иномарки», - указали в сообщении.

Также травмы получил водитель грузовика.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, ПДД, что повлекло по неосторожности смерть трех лиц.

Ранее рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Новой Москве. В ДТП погиб один человек. Медики госпитализировали пять пострадавших. 360.ru показал видео с места аварии.

Убийства Бурятия

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