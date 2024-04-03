Финалиста шоу «Голос» избили в Москве

По информации издания, артиста доставили в больницу 1 апреля с ушибом головы и растяжением связок в шейном отделе. Бубнар сообщил медикам, что его избил человек из его окружения. Сейчас певца отправили лечиться домой. Полиция начала расследование.

Ладиславу Бубнару 33 года. Он стал финалистом чешско-словацкой версии проекта «Суперстар», лауреатом конкурса «Пироговский рассвет» и участником международного конкурса «Новая волна».

На «Голосе» он выступал в сентябре 2017 года. Бубнар исполнил песню из репертуара Карела Готта на русском языке, что привлекло внимание Димы Билана и Пелагеи. Певец присоединился к команде последней.

Два месяца назад в Москве избили актера Андрея Пакалова. Нападавшим не понравился внешний вид артиста.