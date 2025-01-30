30 января 2025, 18:13

Фигуристы Наумов и Шишкова погибли при крушении самолета в США

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Тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также шесть фигуристов стали жертвами крушения самолета в Вашингтоне. Об этом сообщил директор спортивного клуба Бостона Дуг Зегибе.

«Шишкова и Наумов были чемпионами мира по парному катанию 1994 года, чемпионами мира по парному катанию, и они пришли к нам в 2017 году», - сказал он.

По словам Зегибе, сына Шишковой и Наумова на борту самолета не было.

Ранее стало известно, что личности фигуристов , которые погибли в результате авиакатастрофы лайнера в Вашингтоне, установили Армейский вертолет столкнулся с гражданским самолетом CRJ700 в ночь на 30 января. На его борту летели 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Воздушное судно рухнуло в реку Потомак.

Позже появились данные, что в самолете находились бывшие российские фигуристы 52-летняя Евгения Шишкова и 55-летний Вадим Наумов. Оба работали в Ленинграде - Санкт-Петербурге, а в США переехали уже после завершения карьеры, где стали работать тренерами по фигурному катанию.

США Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 17:42
Личности 11 погибших в авиакатастрофе в США фигуристов установили
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Список 11 фигуристов, которые погибли в результате авиакатастрофы пассажирского лайнера в Вашингтоне, опубликовал Telegram-канал Shot. Среди них есть имена российских спортсменов Вадима Наумова и Евгении Шишковой.

Жертвами крушения стали Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская. Спенсер Лейн, Джинна Хан, Эдвард Чжоу, Эверли Ливингстон, Лидия Ливингстон, Франко Апарисио, Шон Кей и Анджела Янг. Фигуристы возвращались с чемпионата США.

В ночь на 30 января военный вертолет Black Hawk врезался в гражданский самолет CRJ700 недалеко от аэропорта Рейгана. На его борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

После столкновения воздушное судно раскололось на две части и рухнул в реку Потомак. Согласно последним данным, спасатели извлекли из воды тела 28 погибших.

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении отметил, что авиакатастрофу можно было предотвратить.

США Авиакатастрофы Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 16:22
Вымогавших взятку у бойца СВО ростовских сотрудников ДПС выгнали со службы
РИА «Новости»
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Требовавшие взятку в 25 тысяч рублей с участника специальной военной операции инспекторы ДПС из Ростова-на-Дону поплатились за свое поведение рабочими местами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что записанный бойцом ролик с жалобой на вымогательство взятки силовиками широко разошелся по социальным сетям и вызвал большое возмущение жителей.

«Инспекторы ДПС, виновные в вымогательстве взятки от участника СВО, понесут заслуженное наказание. Справедливость восстановлена», - написал Слюсарь.

Временно исполняющий обязанности губернатора отдельно поблагодарил руководство областного главка МВД за проведение служебной проверки и последующее увольнение сотрудников.

«Дальше дело за следователями - все собранные материалы им уже передали», - добавил Слюсарь.

В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что под увольнение попали дорожные инспекторы, дежурившие на Буденновском проспекте в ночь на минувшую субботу, 25 января. Они остановили водителя и потребовали у него 25 тысяч рублей под надуманным предлогом. Владелец автомобиля вынужденно передал им деньги.

После увольнения сотрудников по отрицательным основаниям ведомство передало результаты проведенной проверки следователям для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В начале января временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн встал на защиту волонтера Андрея Лямцева, занимающегося доставкой гуманитарных грузов в зону СВО. Машину общественника заблокировал на своей площадке в Ростове-на-Дону владелец частного эвакуатора. За возвращение автомобиля он потребовал у волонтера крупную сумму денег.

МВД РФ Коррупция Военные Россия Машины Деньги
30 января 2025, 16:18
«Выживших нет». Спасательную операцию на месте катастрофы в Вашингтоне свернули
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Спасатели извлекли из реки Потомак тела 28 погибших при авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на слова начальника пожарной и службы скорой помощи округа Колумбия Джона Доннелли заявил телеканал CNN.

Представители ведомства уточнили, что среди найденных тел 27 - из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, а еще одно - из военного вертолета Black Hawk.

По словам руководителя экстренных служб города, выживших в результате авиакатастрофы нет. Сейчас спасатели приступают к восстановительной операции.

«Мы переходим от спасательной операции к восстановительной. На данный момент мы не думаем, что в этой аварии есть выжившие», - сказал Доннелли.

Министр транспорта Шон Даффи добавил, что экипаж военного вертолета совершал тренировочный полет и «летел по стандартной схеме».

Авиакатастрофа произошла в ночь на 30 января. Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом недалеко от аэропорта Рейгана.

В Black Hawk находились трое военных, а на борту самолета - 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди жертв ЧП были и российские граждане , сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США Вертолеты Спасатели Вашингтон Авиакатастрофы Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 14:51
Фигурист Спиридонов опроверг данные о своей гибели в авиакатастрофе в Вашингтоне
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Фигурист Антон Спиридонов опроверг новости о том, что находился на борту потерпевшего крушение самолета American Airlines. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram*.

«Российские СМИ включили меня в список предполагаемых лиц на рейсе из Уичито в Вашингтон. Меня не было на этом рейсе, спасибо всем за беспокойство о моей безопасности», - написал он.

Спортсмен добавил, что выражает соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы.

По данным телеканала Channel2 NOW, на в столкнувшемся с вертолетом пассажирском самолете находились восемь фигуристов. На борту были Джинна Хан, Спенсер Лейн, Эверли и Алидия Ливингстоны, Франко Апарисио, Анджела Янг, Шон Кей и Эдвард Чжоу.

Авиакатастрофа в США произошла в ночь на 30 января. Военный вертолет, совершавший учебный полет с базы в 40 километрах от Вашингтона, столкнулся с гражданским самолетом недалеко от аэропорта Рейгана. Лайнер American Airlines после крушения раскололся на две части.

В вертолете находились трое военных, а на борту самолета - 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди жертв ЧП были и российские граждане , сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

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