Фигурист Вадим Раевский умер после отравления в Москве

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Медики боролись за жизнь спортсмена в течение шести дней, но не смогли его спасти. Он скончался 26 сентября.

« Раевский поступил в больницу днем 20 сентября - у него обнаружили признаки сильного токсического отравления неизвестным разъедающим веществом», - сообщил источник РЕН ТВ.

Вадима Раевского награждали званием мастера спорта СССР, он трижды побеждал на открытом первенстве Москвы и участвовал во множестве всесоюзных и международных соревнований. После завершения карьеры Раевский стал тренером и проработал с молодыми фигуристами более 20 лет.

Ранее сообщалось, что шотландский актер Дэвид Маккаллум умер в Нью-Йорке. Ему было 90 лет.