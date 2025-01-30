Фигурист Спиридонов опроверг данные о своей гибели в авиакатастрофе в Вашингтоне

«Российские СМИ включили меня в список предполагаемых лиц на рейсе из Уичито в Вашингтон. Меня не было на этом рейсе, спасибо всем за беспокойство о моей безопасности», - написал он.

Спортсмен добавил, что выражает соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы.

По данным телеканала Channel2 NOW, на в столкнувшемся с вертолетом пассажирском самолете находились восемь фигуристов. На борту были Джинна Хан, Спенсер Лейн, Эверли и Алидия Ливингстоны, Франко Апарисио, Анджела Янг, Шон Кей и Эдвард Чжоу.

Авиакатастрофа в США произошла в ночь на 30 января. Военный вертолет, совершавший учебный полет с базы в 40 километрах от Вашингтона, столкнулся с гражданским самолетом недалеко от аэропорта Рейгана. Лайнер American Airlines после крушения раскололся на две части.

В вертолете находились трое военных, а на борту самолета - 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди жертв ЧП были и российские граждане , сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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