30 января 2025, 14:51

Фигурист Спиридонов опроверг данные о своей гибели в авиакатастрофе в Вашингтоне

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Фигурист Антон Спиридонов опроверг новости о том, что находился на борту потерпевшего крушение самолета American Airlines. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram*.

«Российские СМИ включили меня в список предполагаемых лиц на рейсе из Уичито в Вашингтон. Меня не было на этом рейсе, спасибо всем за беспокойство о моей безопасности», - написал он.

Спортсмен добавил, что выражает соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы.

По данным телеканала Channel2 NOW, на в столкнувшемся с вертолетом пассажирском самолете находились восемь фигуристов. На борту были Джинна Хан, Спенсер Лейн, Эверли и Алидия Ливингстоны, Франко Апарисио, Анджела Янг, Шон Кей и Эдвард Чжоу.

Авиакатастрофа в США произошла в ночь на 30 января. Военный вертолет, совершавший учебный полет с базы в 40 километрах от Вашингтона, столкнулся с гражданским самолетом недалеко от аэропорта Рейгана. Лайнер American Airlines после крушения раскололся на две части.

В вертолете находились трое военных, а на борту самолета - 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди жертв ЧП были и российские граждане , сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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США Вертолеты Спортсмены Фигурное катание Вашингтон Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 16:22
Вымогавших взятку у бойца СВО ростовских сотрудников ДПС выгнали со службы
РИА «Новости»
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Требовавшие взятку в 25 тысяч рублей с участника специальной военной операции инспекторы ДПС из Ростова-на-Дону поплатились за свое поведение рабочими местами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что записанный бойцом ролик с жалобой на вымогательство взятки силовиками широко разошелся по социальным сетям и вызвал большое возмущение жителей.

«Инспекторы ДПС, виновные в вымогательстве взятки от участника СВО, понесут заслуженное наказание. Справедливость восстановлена», - написал Слюсарь.

Временно исполняющий обязанности губернатора отдельно поблагодарил руководство областного главка МВД за проведение служебной проверки и последующее увольнение сотрудников.

«Дальше дело за следователями - все собранные материалы им уже передали», - добавил Слюсарь.

В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что под увольнение попали дорожные инспекторы, дежурившие на Буденновском проспекте в ночь на минувшую субботу, 25 января. Они остановили водителя и потребовали у него 25 тысяч рублей под надуманным предлогом. Владелец автомобиля вынужденно передал им деньги.

После увольнения сотрудников по отрицательным основаниям ведомство передало результаты проведенной проверки следователям для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В начале января временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн встал на защиту волонтера Андрея Лямцева, занимающегося доставкой гуманитарных грузов в зону СВО. Машину общественника заблокировал на своей площадке в Ростове-на-Дону владелец частного эвакуатора. За возвращение автомобиля он потребовал у волонтера крупную сумму денег.

МВД РФ Коррупция Военные Россия Машины Деньги
30 января 2025, 16:18
«Выживших нет». Спасательную операцию на месте катастрофы в Вашингтоне свернули
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Спасатели извлекли из реки Потомак тела 28 погибших при авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на слова начальника пожарной и службы скорой помощи округа Колумбия Джона Доннелли заявил телеканал CNN.

Представители ведомства уточнили, что среди найденных тел 27 - из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, а еще одно - из военного вертолета Black Hawk.

По словам руководителя экстренных служб города, выживших в результате авиакатастрофы нет. Сейчас спасатели приступают к восстановительной операции.

«Мы переходим от спасательной операции к восстановительной. На данный момент мы не думаем, что в этой аварии есть выжившие», - сказал Доннелли.

Министр транспорта Шон Даффи добавил, что экипаж военного вертолета совершал тренировочный полет и «летел по стандартной схеме».

Авиакатастрофа произошла в ночь на 30 января. Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом недалеко от аэропорта Рейгана.

В Black Hawk находились трое военных, а на борту самолета - 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди жертв ЧП были и российские граждане , сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США Вертолеты Спасатели Вашингтон Авиакатастрофы Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 14:44
Из реки Потомак достали тела более 30 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
Global Look Press
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Более 30 тел погибших достали из Потомака после столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом в районе Вашингтона. Об этом сообщил телеканал NBC.

Продолжаются поиски остальных погибших.

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, заходивший на посадку в аэропорту американской столицы, столкнулся с военным вертолетом H-60, выполнявшим учебный полет с военной базы, около 21:00 29 января по местному времени (05:00 30 января - по московскому).

На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в том числе фигуристы, возвращавшиеся с чемпионата США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил , что в упавшем самолете были и граждане России. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

США Вашингтон Авиакатастрофы Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 13:40
«Столкнулись и упали в реку». Опубликованы переговоры диспетчеров об авиакатастрофе в США
Global Look Press
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Авиадиспетчеры пытались предупредить экипаж военного вертолета Black Hawk о возможном столкновении с гражданским самолетом. Запись переговоров сотрудников диспетчерской вышки опубликовал телеканал CNN.

Диспетчер, связавшаяся с военными, выполнявшими тренировочный полет, спросила, видят ли они приближающийся пассажирский самолет. Далее она запросила визуальное эшелирование и дала экипажу сигнал изменить траекторию полета.

Спустя несколько секунд произошла авиакатастрофа, и на аудиозаписи были слышны вздохи. Работница вышки оповестила о произошедшей катастрофе другого пилота.

«Я не знаю, заметили ли вы ранее, что произошло, но в конце захода на посадку при счете 3:3 произошло столкновение. Мы собираемся приостановить работу взлетно-посадочной полосы на неопределенное время. Настоятельно рекомендую вам скоординировать свои действия с компанией. Дайте мне знать, что вы хотите сделать», - сообщила она, говоря о взлетно-посадочной полосе 33.

После этого диспетчер доложила о случившемся в оперативные службы.

«Пожарная служба, в реке произошел инцидент, самолет и вертолет упали в реку. CRJ и вертолет столкнулись, я бы сказала, приблизительно в полумиле (около 800 метров - прим. ред.), - сказала женщина.

The Wall Street Journal ссылкой на передававшиеся самолетом данные о местоположении. заявила, что авиакатастрофа произошла на высоте около 300 футов, или 91,4 метра.

Ранее появилась информация о том, что причиной авиакатастрофы в Вашингтоне могла стать ошибка диспетчера. Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу можно было предотвратить.

Экипаж военного вертолета должен был развернуться, и диспетчерской вышке следовало дать ему соответствующее указание, а не задавать вопрос о том, видят ли они воздушное судно American Airlines.

США Вертолеты Катастрофы Вашингтон Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном

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