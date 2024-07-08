Фигурантов дела о нападении на сотрудницу «Матч ТВ» отправили в СИЗО на 2 месяца
Обвиняемых в нападении на сотрудницу «Матч ТВ» заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
В СИЗО два фигуранта уголовного дела по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц» проведут два месяца - пробудут под стражей до 6 сентября 2024 года. Постановление вынес Останкинский районный суд столицы.
Трое мужчин изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ» , когда она вышла из телецентра «Останкино» после ночной смены. Задержанными оказались граждане Узбекистана, приехавшие в Москву на заработки.
Ранее стало известно о другом подобно случае: двое мигрантов изнасиловали незнакомую женщину рядом с жилым домом на северо-западе Москвы. Подозреваемых задержали.