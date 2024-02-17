Фейки о стрельбе в школах Севастополя заполонили соцсети

«Все оперативные службы знают об этой информации. Тех, кто создал этот канал и пытается устроить панику в городе, уже вычисляют», - пояснил он.

Развожаев призвал севастопольцев не пересылать подобные сообщения своим знакомым. Таким образом они помогают злоумышленникам распространять фейки. Он добавил, что лучше отправлять их через чат-бот. Информацию получат силовики, подытожил губернатор.

Ранее в Сети появился фейк о нападении на школу в Северной Осетии. Правоохранители выяснили, что эту информацию могут распространять сотрудники украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО).

В Сети появилась информация о том, что неизвестные собираются устроить стрельбу в школах Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев предупредил в Telegram-канале , что это провокация.