Фейк: взрывное устройство сдетонировало на избирательном участке в Белгороде

Фейк В Telegram-канале «Боевые отряды Навального 2.0» опубликовали два видео. На одном из них показали школу, где якобы находится один из избирательных участков. На втором - здание, где рядом дежурят автомобили силовиков. Затем на видео можно услышать похожий на взрыв звук. Авторы утверждают, что это сработало заложенное ими взрывное устройство.

Правда Видео распространяют проукраинские Telegram-каналы, на которых якобы запечатлена белгородская школа. Избирательная комиссия Белгородской области опубликовала опровержение , в котором заявила, что видео являются фейком.

«Сегодня, 16 марта 2024 года, в интернете вновь распространяются видеозаписи о якобы взрывах на избирательных участках Белгорода. Это фейки! Все участки работают в штатном режиме, все члены комиссий на месте», - указали в сообщении.

Таким образом информация о взрыве на избирательном участке в Белгороде не соответствует действительности. Избирательный процесс не останавливается.

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