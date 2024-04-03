03 апреля 2024, 18:47

Фейк: в центре Москвы сорвался лифт с девушкой и ее собакой

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В Сети появилась информация о падении лифта в доме на Малой Калитниковской улице в Москве. «360» проверил это сообщение.

Фейк В Москве на Малой Калитниковской улице в доме № 20, корпус 2, сорвался лифт вместе с 17-летней девушкой и ее собакой. Информацию об этом распространили в соцсетях и пабликах.

Правда На самом деле выяснилось , что срыва лифта не было. По данным «Мослифта», дежурная бригада приехала в течение 25 минут, которые соответствуют нормативным требованиям, и девушка со своим питомцем не пострадали.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москвы. Там заявили, что речь шла о проблемах с подъемным механизмом.

Лифт был установлен в доме в декабре 2023 года. Причиной застревания стал скрытый дефект дверей шахты. Организация выставит претензию заводу-изготовителю.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Соцсети Москва
03 апреля 2024, 18:50
Монтера пути арестовали после смертельного ДТП с поездом и автобусом под Ярославлем
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Монтера пути, который, предположительно, виновен в аварии с семью погибшими в Ярославской области, арестовали на два месяца. Прокурор подтвердил, что мужчина был пьян, стало известно «360».

Срок ареста - до 1 июня.

Переславская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следствия о взятии 54-летнего монтера пути под стражу. Суд избрал меру пресечения с учетом этой позиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Работника железной дороги заподозрили в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта в состоянии опьянения, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 4 статьи 263 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, 1 апреля пьяный монтер пути отключил устройство заграждения переезда и допустил проезд автобуса. В результате автобус и поезд столкнулись. Предполагаемого виновника задержали.

Ранее «360» публиковал видео из зала суда.

Суд ДТП Автобусы Поезда
03 апреля 2024, 16:51
Крупный пожар вспыхнул на полимерном заводе в Ростовской области
Пресс-служба МЧС
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Пожар произошел на территории полимерного завода в городе Азове. Пожарные оперативно локализовали открытое горение, сообщила «360» пресс-служба МЧС Ростовской области.

По информации ведомства, на территории производства загорелись поддоны.

«Площадь [пожара составила] 250 квадратных метров», - указали в пресс-службе.

В МЧС также не подтвердили информацию о том, что в Азове загорелся подвесной мост.

«О подвесном мосте информации нет», - пояснили в ведомстве.

Ранее пожар вспыхнул на территории завода «Электроизолит» в Хотькове. Спасатели оперативно потушили возгорание и ликвидировали последствия ЧП. По информации МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров, ему присвоили второй ранг сложности.

Никто из сотрудников производства не пострадал. Для тушения пожара МЧС привлекло 53 сотрудников и 17 единиц техники.

Пожары МЧС РФ Заводы
03 апреля 2024, 16:25
СК возбудил дело о халатности после смертельного ДТП в Ярославской области
Пресс-служба Следственного комитета
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СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц Северной железной дороги. Сотрудников компании подозревают в том, что они назначили на должность дежурного некомпетентного человека, который грубо нарушил правила эксплуатации железнодорожного переезда в Ярославской области, в результате чего произошла смертельная авария с участием поезда и автобуса. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, обязанности дежурного по железнодорожному переезду незаконно выполнял монтер пути третьего разряда, который не проходил соответствующее обучение.

В результате на охраняемом железнодорожном переезде перегона станции Берендеево скоростной поезд столкнулся с пассажирским автобусом. В ДТП погибли семь человек, в том числе несовершеннолетняя девочка.

«В настоящее время следователем в порядке статьи 91 УПК России задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути», - указали в пресс-службе.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что авария произошла по вине пьяного диспетчера на переезде. По его словам, железнодорожник поднял шлагбаум, несмотря на выехавший поезд.

Уголовное дело ДТП Россия Автобусы Следственный комитет России
03 апреля 2024, 16:12
«Чувствует себя плохо». Сестра покусанного в Люберцах мальчика — о состоянии брата
Телеканал «360»
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Пес бойцовской породы искусал четырехлетнего мальчика в подъезде жилого дома в Люберцах. Сестра пострадавшего ребенка рассказала «360», что дошкольник находится в больнице.

«Чувствует себя плохо. Пока что в больнице с мамой. Как мне объяснили, мама с ребенком поднималась по лестнице, соседи открыли дверь, и выбежала собака. <…> Она была без ошейника, без намордника», - поделилась девушка.

По ее словам, соседи, чья собака набросилась на ребенка, живут в доме давно. Собеседница «360» добавила, что животное - агрессивное.

«Они (соседи - прим. ред.) знают, что собака может напасть, она агрессивная. И они ее просто выпустили…» - добавила девушка.

Владелица пса объяснила, что произошла чистая случайность. Намерено пса никто из квартиры выпускать не собирался. Животное выскочило, когда хозяйка открывала входную дверь.

«Мы никогда не ходим без намордника. Вообще никогда! У нас поводок и намордник в обязательном порядке <…> Я открывала дверь, они (мать с ребенком - прим. ред.) шли за мной. Я не видела, что они идут за мной, я бы их пропустила. Я дверь приоткрыла, а он (пес - прим. ред.) выскочил, потому что услышал голоса», - пояснила она.

Перед этим женщина разговаривала в подъезде с соседкой по поводу квитанций. Возможно, пес услышал их и стоял возле двери в этот момент.

«Я же не могу сказать, что в голове у этой собаки <…> Он набросился, они упали сразу. И он, конечно, укусил ребенка», - заключила женщина.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле Люберецкой городской прокуратуры. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Владельца собаки обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Люберцы Дети Больницы Собаки Животные

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