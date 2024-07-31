31 июля 2024, 17:27

Фейк: грузовик смял пять легковушек на региональной трассе

РИА «Новости»
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Владельцы региональных пабликов начали тиражировать однотипный текст сообщения об аварии на трассе, в которой грузовик смял пять легковых автомобилей. При этом в качестве иллюстрации используется одна фотография. Сама авария, о которой идет речь произошла еще в 2020 году.

Авария, о которой идет речь произошла 16 июня 2020 года на на 1649-м километре трассы М-5 на территории Катав-Ивановского района Челябинской области.

По данным регионального управления ГИБДД, причиной аварии стал отказ тормозной системы у грузовой фуры. Водитель не справился с управлением и наехал на пять легковых машин, двигавшихся в попутном направлении. На месте погибли два человека, семь получили травмы.

Такое веерное распространение фейковой информации используется владельцами пабликов для повышения трафика. Набрав достаточное количество пользователей они продвигают другую недостоверную информацию.

Таким образом, информация о том, что в российских регионах произошла авария с грузовиком и пятью легковыми автомобилями, недостоверна. Столкновение случилось четыре года назад в Челябинской области, а снимок с места события используют для набора подписчиков мошенническим способом.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Правда Фейк Региональные паблики заполнили однотипные сообщения о том, что на загородной трассе грузовой автомобиль смял пять легковушек с подтверждением сообщения снимком с места аварии. Некоторые авторы фейка добавляют подробности. К примеру, в Пермском паблике уточнили, что в ДТП погиб блогер.

Челябинская область Грузовики ДТП Машины
31 июля 2024, 16:31
В бургерах из красноярского общепита нашли червей
Unsplash
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В бургерах на вынос, купленных в одном из сетевых ресторанов общественного питания в Красноярске, обнаружились черви. Об этом сообщила в Telegram-канале депутат краевого Законодательного собрания Елена Пензина.

По данным издания « Красноярский рабочий », видео, на котором можно увидеть червяков, Пензиной прислала местная жительница. Сотрудники общепита вернули пострадавшей деньги за испорченные бургеры, но отказались выдать книгу жалоб, сообщив, что ее просто нет.

Женщина обратилась в Роспотребнадзор, который теперь разбирается в случившемся.

Ранее в Красноярском крае произошла другая ситуация, связанная с некачественной едой. Жители Минусинска массово отравились шаурмой. Пострадавшим диагностировали сальмонеллез.

Питание Роспотребнадзор Рестораны Красноярский край
31 июля 2024, 16:26
В Приморье завели дело из-за незаконного детского лагеря на острове Аскольд
РИА «Новости»
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В Приморском крае завели уголовное дело из-за незаконной работы летнего лагеря на острове Аскольд, где дети жаловались на плохие условия. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что еды в столовой этого лагеря хватало не всем, в корпусах не было горячей воды, а детям приходилось мыть комнаты после предыдущей смены.

В прокуратуре заявили, что лагерь работает незаконно. Учредителями заведения являются сотрудники межрегионального фонда поддержки молодежных инициатив «Татьянин день», которым уже запрещали вести такую деятельность.

«Прокуратура по ЗАТО Фокино признала возбуждение уголовного дела по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“ по факту размещения организованной группы несовершеннолетних на острове Аскольд под видом детского лагеря», - заявили в пресс-службе.

Ранее работавший с нарушениями детский лагерь закрыли в Кировской области.

Прокуратура РФ Приморье Детские лагеря
31 июля 2024, 13:40
Неизвестные препараты обнаружили в прямой кишке пациента в Москве
РИА «Новости»
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В ходе обследования пациента в одной из московских клиник в его прямой кишке обнаружили неизвестные препараты. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, речь может идти о наркотиках. Дополнительная информация по этому факту уточняется, добавил собеседник 360.ru.

Ранее индиец надул друга промышленным феном через задний проход , мужчина скончался на месте.

Больницы Москва
31 июля 2024, 13:25
Жильцы одного из домов в центре Москвы боялись выйти в подъезд из-за летучей мыши
Unsplash
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В Пресненском муниципальном округе в центре Москвы поймали летучую мышь. Она через квартиру влетела в подъезд и напугала жильцов, сообщил источник 360.ru.

Около полудня в экстренные службы позвонила женщина. Она заявила, что в ее квартиру в доме по Мукомольному проезду, 2 попала летучая мышь. Потом, по ее словам, животное вылетело в подъезд. Из-за него соседи не решались выйти на лестничную площадку.

В итоге помощь спасателей не потребовалась. Москвичка своими силами поймала мышь и вызвала специальную службу. Вечером животное заберут, добавил источник 360.ru.

Накануне стало известно, как жительница Новой Москвы случайно принесла домой самку ядовитого паука. Черная вдова спряталась во фруктах, которые продавали на рынке, а попав в квартиру, отложила яйца. Женщина посадила мать с паучатами в банку и предложила местному зоомагазину.

Животные Москва

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