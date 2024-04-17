Фанаты обвинили Гарика Сукачева в мошенничестве

Тур рокера должен был пройти с середины апреля до конца мая в ряде регионов - от Татарстана до Самарской области. Организацией концертов занималась компания «Бэст ивентс Раша», обещавшая Сукачеву и его группе высокий уровень комфорта.

Однако, по информации Mash, компания не предоставила артистам билеты, не организовала проживание в отелях, транспорт и техническое обеспечение для выступлений. Концерты отменили.

На билетах указали различные компании организатора мероприятий Владимира Казыханова, из-за чего зрители не смогли оформить возврат средств. Как выяснилось, бизнесмен владеет несколькими компаниями, организующими мероприятия, некоторые из которых считаются неблагонадежными, а три уже были ликвидированы.

Представители артиста сообщили, что вернули предоплату сразу после отмены концертов, поэтому ответственность за то, чтобы перечислить деньги поклонникам Сукачева, лежит на «Бэст ивентс Раша».

Менеджеры артиста задумались о подаче иска против Казыханова. Этот организатор уже сталкивался с судебными претензиями от музыкантов в прошлом. В декабре 2021 года он сорвал тур рэпера Элджея.

Ранее стало известно, что концерты певицы Манижи отменили в России, Белоруссии и Казахстане после сочувствия к террористам в соцсетях. Однако на частные мероприятия артистку все еще приглашают.