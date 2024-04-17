17 апреля 2024, 11:16

Фанаты обвинили Гарика Сукачева в мошенничестве

РИА «Новости»
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Поклонники обвинили певца Гарика Сукачева в мошенничестве из-за отмены шести концертов. Рокер якобы не вернул им деньги за билеты. Однако представители музыканта обвиняют в присвоении средств компанию-организатора, сообщил Telegram-канал Mash.

Тур рокера должен был пройти с середины апреля до конца мая в ряде регионов - от Татарстана до Самарской области. Организацией концертов занималась компания «Бэст ивентс Раша», обещавшая Сукачеву и его группе высокий уровень комфорта.

Однако, по информации Mash, компания не предоставила артистам билеты, не организовала проживание в отелях, транспорт и техническое обеспечение для выступлений. Концерты отменили.

На билетах указали различные компании организатора мероприятий Владимира Казыханова, из-за чего зрители не смогли оформить возврат средств. Как выяснилось, бизнесмен владеет несколькими компаниями, организующими мероприятия, некоторые из которых считаются неблагонадежными, а три уже были ликвидированы.

Представители артиста сообщили, что вернули предоплату сразу после отмены концертов, поэтому ответственность за то, чтобы перечислить деньги поклонникам Сукачева, лежит на «Бэст ивентс Раша».

Менеджеры артиста задумались о подаче иска против Казыханова. Этот организатор уже сталкивался с судебными претензиями от музыкантов в прошлом. В декабре 2021 года он сорвал тур рэпера Элджея.

Ранее стало известно, что концерты певицы Манижи отменили в России, Белоруссии и Казахстане после сочувствия к террористам в соцсетях. Однако на частные мероприятия артистку все еще приглашают.

Концерты Мошенничество Бизнес Деньги Шоу-бизнес
17 апреля 2024, 11:28
Ситуация с паводком в Белозерском округе в Курганской области стала критической
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В Белозерском округе Курганской области сложилась критическая ситуация в связи с паводком — жителям следует немедленно эвакуироваться. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным властей региона, уровень воды в районе Кургана стремительно приближается к отметке девять метров. За два часа уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос еще на 11 см и достиг 894 сантиметров. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа также нужно срочно эвакуироваться. В районе Кетово к 10:00 уровень воды превысил 10 метров. Ночью оттуда уже эвакуировали жителей более 40 улиц.

Людей призвали забирать с собой детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных, документы и ценные вещи и уезжать, не дожидаясь, пока вода подойдет к дому. Жителям напомнили адреса пунктов временного размещения. Отмечается, что правоохранители охраняют подтопляемые территории от мародеров.

Ранее жительница Кургана назвала «360» самые подтопленные территории.

«Уважаемые жители Белозерского округа, ситуация с паводком критическая. Объемы воды, которые движутся в направлении вашего округа, колоссальны. Отставьте в сторону ваши рассуждения „затопит - не затопит“ - сейчас не время строить версии и делать прогнозы», - процитировало заявление РИА «Новости».

Курган Паводки Курганская область
17 апреля 2024, 11:21
Феминистку Залину Маршенкулову объявили в розыск
РИА «Новости»
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МВД объявило в федеральный розыск блогера-феминистку Залину Маршенкулову. Соответствующая карточка появилась в ведомственной базе.

Маршенкулову разыскивают по уголовной статье, но без уточнения ее названия.

На днях следователи предъявили Маршенкуловой заочное обвинение в публичном оправдании терроризма. По данным СК, она разместила в Telegram-канале несколько постов, содержание которых попадает под статью об оправдании терроризма. Следствие планирует попросить суд о ее аресте.

По данным Telegram-канала Mash , в арендованной квартире Маршенкуловой в Москве провели обыск. Ее сосед рассказал журналистам, что последний раз видел ее в прошлом году. Квартиру, которую блогер снимала в Вешняках, сдали семейной паре. До обыска супруги не знали, кто раньше там проживал.

Блогеры Полиция
17 апреля 2024, 10:51
Небо над тремя российскими городами закрыли из-за угрозы воздушной атаки
Unsplash
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Воздушное пространство над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами закрыли для самолетов из-за возможных атак беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В связи с угрозой воздушных атак власти установили ограничения в аэропорту Шереметьево. По данным канала, в Подмосковье ввели сигнал «Ковер».

Авторы канала отметили, что этот сигнал объявляют в нескольких случаях: из-за появления в воздушном пространстве неопознанных объектов или из-за незаконного пересечении границы. После этого самолетам следует немедленно совершить посадку или покинуть район.

Чуть позже аэропорт Шереметьево заявил, что работает в штатном режиме , рейсы на вылет и прилет в российские города осуществляются по расписанию. Официальной информации об угрозах воздушных атак в Подмосковье не поступало.

Ранее задержки с рейсами в российских аэропортах происходили из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. «Аэрофлот» перенес 14 апреля вылеты в Египет и ОАЭ из Москвы и Петербурга в связи с атакой Ирана на Израиль.

Казань Россия Аэропорт Шереметьево
17 апреля 2024, 10:40
Омские грабители взорвали банкомат
Пресс-служба МВД
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Неизвестные подорвали банкомат на Краснознаменной улице в Омске. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Взрыв произошел в отделении Сбербанка, сообщение об этом поступило в полицию около 8:30 часов утра. В результате случившегося никто не пострадал. На место взрыва выехали сотрудники МВД.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося», - указали в пресс-службе.

По факту взрыва возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере».

Ранее росгвардейцы поймали возможного серийного грабителя, обворовывающего супермаркеты в Коломне. В совершении преступлений обвиняют ранее судимого 39-летнего горожанина. По данным Росгвардии, задержанный выбежал из магазина, пряча под курткой украденные товары. Полиция ранее уже разыскивала жителя Коломны за серию мелких краж из торговых точек.

Уголовное дело Взрывы Сбербанк Кражи Полиция

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