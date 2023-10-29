Еврейский культурный центр попытались сжечь в Нальчике

Кроме того, на стене оставили антиеврейскую надпись. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Накануне вечером в Хасавюрте толпа местных жителей окружила отель «Фламинго», в котором якобы проживали беженцы из Израиля. Сотрудники полиции даже запустили несколько человек внутрь, чтобы они смогли убедиться в отсутствии в отеле граждан Израиля. Информацию о том, что в здании находились израильтяне распространил ряд проукраинских Telegram-каналов.

Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня призвал жителей республики не поддаваться на провокации вражеских ресурсов, которые пытаются раскачивать ситуацию и провоцировать людей.

«Происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду - раскачать обстановку в нашей стране», - указал он.