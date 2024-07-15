Эвакуированные в Дюрсо пожаловались на отравление продуктами горения
От эвакуированных из-за пожара под Новороссийском граждан поступили жалобы на интоксикацию продуктами горения. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.
«Госпитализаций нет. Есть ряд обращений с жалобами на интоксикацию от продуктов горения», - рассказал Алтухов.
Пожар начался в лесном массиве в районе хутора Дюрсо. Огонь дошел до территории трех близлежащих баз отдыха - «Романтик», «Моряк» и «Строитель», он быстро распространился из-за сильного ветра.
На территории базы отдыха «Романтик» огонь охватил 11 строений. Отдыхающих заранее эвакуировали , всего - 176 человек, из них 48 детей.