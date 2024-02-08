Эвакуацию объявили в ТЦ «Светофор» в Люберцах
Посетителей и сотрудников торгового центра «Светофор» в Люберцах эвакуировали из-за задымления. На третьем этаже произошло короткое замыкание, сообщили «360» в пресс-службе МЧС Московской области.
Днем в торговом центре на улице Побратимов заметили дым и объявили эвакуацию. По подсчетам спасателей, из здания вывели 250 человек. Приехавшие на место происшествия специалисты нашли источник - в эскалаторе на третьем этаже произошло короткое замыкание без возгорания. По предварительной информации, никто не пострадал.
На востоке Москвы утром 8 февраля горели деревянные бытовки , обшитые металлическими листами. Пытаясь спастись, один человек спрыгнул со второго этажа и повредил позвоночник. Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. Пострадавшего увезла скорая помощь.