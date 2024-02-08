08 февраля 2024, 14:28

Эвакуацию объявили в ТЦ «Светофор» в Люберцах

РИА «Новости»
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Посетителей и сотрудников торгового центра «Светофор» в Люберцах эвакуировали из-за задымления. На третьем этаже произошло короткое замыкание, сообщили «360» в пресс-службе МЧС Московской области.

Днем в торговом центре на улице Побратимов заметили дым и объявили эвакуацию. По подсчетам спасателей, из здания вывели 250 человек. Приехавшие на место происшествия специалисты нашли источник - в эскалаторе на третьем этаже произошло короткое замыкание без возгорания. По предварительной информации, никто не пострадал.

На востоке Москвы утром 8 февраля горели деревянные бытовки , обшитые металлическими листами. Пытаясь спастись, один человек спрыгнул со второго этажа и повредил позвоночник. Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. Пострадавшего увезла скорая помощь.

Люберцы Пожары МЧС РФ
08 февраля 2024, 14:52
Женщина погибла при пожаре на востоке Москвы
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В Москве в результате пожара, произошедшего в квартире дома по улице Лухмановская, погибла девушка 1990 года рождения. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, пострадавшая скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Она отравилась продуктами горения.

«Следователи столичного СК приступили к осмотру места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего», - добавили в ведомстве.

Пожар произошел 8 февраля. Его причину пока не установили. Выяснение обстоятельств происшествия возьмет на контроль Перовская межрайонная прокуратура.

Во вторник в Москве загорелось реконструируемое здание на Никольской улице неподалеку от Кремля. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчеру около 11:20. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

Пожары Прокуратура РФ Следственный комитет России Москва
08 февраля 2024, 12:59
«Это правовые органы». Мошенники снова едва не обманули художника Лемешева
Freepik
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Советский кинохудожник Игорь Лемешев, которого в ноябре обманули на 450 тысяч рублей, снова чуть не попался на уловку мошенников. Об этом стало известно корреспонденту «360», которая отговорила деятеля культуры от общения с «правоохранителем».

Лемешева попросили рассказать о том, как его обманули в Москве в прошлом году. Мужчина заявил, что ему позвонил некий Давид якобы из «правовых органов» и пообещал вернуть часть средств по «президентской программе».

«Этот Давид, звонок которого я жду, обещал воспользоваться программой президента. <…> Это вчера звонок был. <…> Видимо, он не такой пожилой, как я. Вот он сказал, зовите меня Давидом просто, я в WhatsApp так и записал. У него акцента никакого не было», - рассказал художник.

По его словам, предполагаемый злоумышленник собирался перезвонить сегодня.

«Только надежда у меня возникла, что, может, что-то выдадут мне», - посетовал Лемешев.

Корреспондент «360» выяснила, что номер, с которого звонили художнику, принадлежит мошенникам - они представляются людям следователями и операторами сети. Она попросила Лемешева не брать трубку и объяснила, что отданные мошенникам деньги уже вряд ли удастся вернуть.

«Я к этому и был подготовлен», - сказал художник.

В ноябре 2023 года Лемешеву позвонили злоумышленники, которые представились сотрудниками Центробанка. Они заявили, что с его счетов пытаются списать деньги и настоятельно рекомендовали снять средства и перевести их на «безопасную» карту. Общая сумма ущерба составила 446 тысяч рублей.

Художники Мошенничество Деньги
08 февраля 2024, 11:27
Wildberries проведет внутреннее расследование после драки на складе в Подмосковье
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Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали. В компании подтвердили RT, что около десяти человек оказались в местном отделении полиции.

Массовая драка произошла между работниками и охранниками складского комплекса. Обошлось без пострадавших, уточнили в Wildberries.

«Будет проведено внутреннее расследование», - написало издание.

Как сообщило РИА «Новости» , служба безопасности и прибывшие на место происшествия правоохранители предотвратили дальнейшие разбирательства. Сейчас склад работает штатно.

Ранее в комплексе Wildberries под Петербургом произошел крупный пожар. Основатель и глава компании Татьяна Бакальчук рассказала, что есть несколько версий , почему произошло возгорание, но тайна следствия не позволяет их называть. После ЧП пожарную безопасность призвали проверить на всех складах маркетплейсов в России.

Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали. В компании подтвердили RT , что около десяти человек оказались в местном отделении полиции.

Драки Россия Полиция Электросталь Маркетплейсы
08 февраля 2024, 11:16
Членов экипажа сбитого Ил-76 посмертно наградили орденами Мужества
РИА «Новости»
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Экипаж сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 посмертно получил ордена Мужества. Командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручил награды родным шести погибших летчиков, сообщило РИА «Новости».

Члены экипажа удостоились орденов за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Вручение состоялось перед траурным митингом. Прощание с летчиками проходит в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье».

Самолет с украинскими пленными, которых везли на обмен , сбили 24 января над Белгородской областью. ВСУ нанесли по нему удар зенитной ракетной системой Patriot. Погибли все, кто был в самолете: пленные, сопровождающие и члены экипажа - летчики из Оренбургской области. Целью атаки было прервать все возможные контакты между Россией и Украиной, даже при обмене пленными и телами, считает посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Награды Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области

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