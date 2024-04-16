Эвакуацию объявили в поселке Тукай из-за перелива воды на частном водохранилище

Вода может перейти в город по руслу реки Мендыбай, поселок Тукай под угрозой подтопления. В связи с этим здесь объявили эвакуацию.

«Жителей примут пункты временного размещения на базе школ № 17 и 88», - передали власти.

Людей будут перевозить на муниципальных автобусах.

Ранее в Орске уровень воды в реке Урал снизился на 28 сантиметров , но ситуация с паводком в Оренбуржье остается напряженной. Глава МЧС России Александр Куренков приезжал в Орск, чтобы проконтролировать выполнение решений по паводку, передавал RT.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился в Орске с предприниматели, чей бизнес пострадал из-за паводка. Глава региона рассказал, что власти разработали первоочередные меры поддержки для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.