16 апреля 2024, 11:01

Эвакуацию объявили в поселке Тукай из-за перелива воды на частном водохранилище

Global Look Press
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На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орска.

Вода может перейти в город по руслу реки Мендыбай, поселок Тукай под угрозой подтопления. В связи с этим здесь объявили эвакуацию.

«Жителей примут пункты временного размещения на базе школ № 17 и 88», - передали власти.

Людей будут перевозить на муниципальных автобусах.

Ранее в Орске уровень воды в реке Урал снизился на 28 сантиметров , но ситуация с паводком в Оренбуржье остается напряженной. Глава МЧС России Александр Куренков приезжал в Орск, чтобы проконтролировать выполнение решений по паводку, передавал RT.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился в Орске с предприниматели, чей бизнес пострадал из-за паводка. Глава региона рассказал, что власти разработали первоочередные меры поддержки для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Паводки Эвакуации Реки Наводнение в Оренбургской области
16 апреля 2024, 12:15
Школьников в тюменском Ишиме переведут на дистанционное обучение
РИА «Новости»
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Все учащиеся школ в городе Ишим Тюменской области перейдут на дистанционный режим обучения. Об этом заявила пресс-служба региональной администрации.

На такой шаг власти пошли из-за паводков.

«С 17 апреля школьники города Ишима с первого по 11 классы переходят на дистанционное обучение», - указали в пресс-службе.

В администрации напомнили, что из-за наводнения проводится эвакуация жителей населенных пунктов Казанское, Паленка, Новогеоргиевка и Афонькино Казанского района.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор предупредил о возможном повышении уровня воды в реке Ишим. Он распорядился организовать срочную эвакуацию из участков, которые попадают в зону подтопления.

Глава региона обратился к местным жителям - призвал их забрать из своих домов документы и ценные вещи и немедленно переехать в безопасные районы. Власти организуют пункты временного размещения и обеспечат пострадавших от паводков всем необходимым.

Наводнения Школьники Эвакуации Реки
16 апреля 2024, 11:55
«Ближайшие СНТ все затоплены». Жительница Томской области — о паводке
РИА «Новости»
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Ситуация с паводком в Томской ухудшается, жителей эвакуируют с затопленных территорий. О том, до каких населенных пунктов дошла вода из реки Томь, «360» рассказала жительница поселка Второй Заречный Ирина.

Она объяснила, что что на некоторых участках уровень воды незначительно упал, и многие районы остаются затопленными.

«В районе коммунального моста она уже снижается, а около реки ближайшие СНТ все затоплены: „Левобережный“, „Зайчик“ и [поселок] Тояновский», - подчеркнула Ирина.

Женщина добавила, что многих жителей уже эвакуировали с левобережья. Всего в этой зоне затопило 133 дома. По ее словам, поселка Второй Заречный половодье не коснулось.

«Пока не дошло до нас, слава богу», - отметила местная жительница.

Ранее глава Томского района Вячеслав Черноус сообщил, что в регионе затопило больше 140 жилых домов. Из-за наводнения спасатели эвакуировали 84 человек, в том числе восемь детей. Власти также объявили режим ЧС муниципального характера в границах Заречного и Спасского сельских поселений

Паводки Россия Реки
16 апреля 2024, 11:48
Беспилотники засекли у границ Липецкой области
Global Look Press
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В Липецкой области днем 16 апреля объявили о воздушной опасности. У границ региона заметили беспилотники, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», - объявил он.

Игорь Артамонов предостерег жителей от паники. Он объяснил, что сигнал воздушной опасности носил информационный характер, а введение особого режима не сказалось на жизни в регионе.

Военные уничтожили три беспилотника в Белгородской области. Над территорией Курской области ликвидировали малоразмерный воздушный шар. Минобороны сообщило, что киевский режим планировал устроить с его помощью террористическую атаку в России.

Липецкую область в последний раз атаковали 11 апреля. Беспилотник упал на строящееся здание больницы.

Беспилотники ПВО
16 апреля 2024, 11:43
Шоу балета Большого театра отменили в Южной Корее
РИА «Новости»
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Шоу с участием артистов балета Государственного академического Большого театра (ГАБТ) отменили в Южной Корее за день до запланированной даты. Об этом сообщило агентство Reuters.

Выступление должно было проходить с 16 по 18 апреля на сцене Sejong Center в Сеуле. Для участия в мероприятии прибыли 12 солистов Большого театра, однако позже организаторы решили сократить количество российских исполнителей.

Этот случай отмены стал не первым. Также не состоялось шоу Modanse с примой ГАБТ Светланой Захаровой, запланированное на 17–21 апреля. Выступление артистки, которая является доверенным лицом президента России Владимира Путина, вызвало протест со стороны посольства Украины в Республике Корея.

Посольство России в Южной Корее выразило глубокое сожаление по поводу отмены спектаклей.

«Не можем не усматривать в этих шагах определенной тенденции в подходах южнокорейской стороны к сотрудничеству с Россией теперь уже и в области культуры. Вынуждены будем это учитывать», - заявило посольство в Telegram-канале.

Южная Корея Театры

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