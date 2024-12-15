15 декабря 2024, 19:45

Эвакуацию экипажа танкера «Волгонефть 239» приостановили из-за погодных условий

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Операцию по эвакуации экипажа танкера «Волгонефть 239» приостановили из-за сложных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения. Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности», - уточнили в министерстве.

Танкеры потерпели крушение днем 15 декабря в Керченском проливе. Причиной аварии, произошедшей с судами «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212», могли стать ошибочные действия их экипажей в условиях сильного шторма на море. Танкеры изначально разрабатывались как речные суда, которые могли бы выходить в прибрежные морские акватории в условиях спокойной погоды. Однако шторм дал на них слишком большую нагрузку, и корпуса не выдержали.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу по ликвидации последствий случившегося. Президент Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе после ЧП.

При крушении одного из танкеров в Черном море пострадали 11 человек, их доставили в городскую больницу Анапы. Считавшийся погибшим капитан «Волгонефти 212» выжил.

МЧС РФ Эвакуации Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 19:17
Минимум троих детей спасли из полыхающего дома в центре Москвы
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Спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе троих детей, из горящего дома № 18 на улице Тимура Фрунзе в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru.

С третьего этажа спасли одного человека, еще троих - с четвертого. Двоих жителей вывели со второго этажа, еще двоих - с пятого.

Пламя охватило квартиру на первом этаже, огонь распространился по всей площади. Информации о пострадавших пока не поступало.

Сам дом - пятиэтажный с деревянными перекрытиями. Причины возгорания неизвестны.Спасателям удалось локализовать пламя.

«Я спал. Мы услышали задымление, я вышел, сказали пожар в доме. Только что эвакуировали нас всех, сейчас бабушку должны вывести», - сообщил 360.ru очевидец случившегося.

Ранее двоих детей спасли из горящей пятиэтажки на западе Москвы. Помощь медиков никому не понадобилась.

Пожары Дети Москва Квартиры
15 декабря 2024, 18:09
Мужчина провалился под лед в Коптеве
Пресс-служба МЧС
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В районе Коптево под лед Большого Головинского пруда провалился мужчина. Об этом 360.ru сообщил источник.

Подробностей происшествия пока нет. Информация о состоянии пострадавшего не поступала.

UPD: мужчина выбрался из воды самостоятельно и уехал домой. Помощь медиков и спасателей не понадобилась.

Ранее женщина с дочкой провалились под лед на озере в Челябинской области во время катания на коньках. На помощь пришли глава семейства и очевидцы, они смогли достать тонущих из воды.

Москва
15 декабря 2024, 17:51
Глава СК поручил доложить о деле крушения танкеров в Керченском проливе
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Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании обстоятельств крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Доклад подготовит руководитель ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев. По факту крушения перевозивших нефть танкеров возбудили уголовные дела.

«В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа одно из уголовных дел переквалифицировано на более тяжкий состав - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», - отметили в пресс-службе.

В результате ЧП в Черном море произошел разлив топлива.

С одного из танкеров спасатели эвакуировали весь экипаж, на борту второго судна еще остаются люди. Сотрудники МЧС вышли с ними на связь и продолжили проводить спасательную операцию. Председатель правительства Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП.

Уголовное дело Следственный комитет России Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 17:40
Состояние пострадавших при крушении танкера оценили в Минздраве
Соцсети
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При крушении танкера в Черном море пострадали 11 человек, их доставили в городскую больницу Анапы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА «Новости» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, состояние остальных девяти пострадавших расценили как средней тяжести.

«Два человека в тяжелом состоянии, еще девять - средней тяжести. Всем пациентам оказали необходимую помощь медиков. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание помощи пострадавшим», - сказал Кузнецов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил в Telegram-канале , что у всех пострадавших зафиксировали переохлаждение.

«Врачи оказывают им медицинскую помощь. При необходимости перевезем пациентов в краевую больницу в Краснодар», - отметил глава региона.

Ранее председатель кабмина Михаил Мишустин создал группу для координации работ по ликвидации последствий происшествия с танкерами в Керченском проливе.

Минздрав Крушение танкеров в Керченском проливе

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