Эвакуацию экипажа танкера «Волгонефть 239» приостановили из-за погодных условий

«На судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения. Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности», - уточнили в министерстве.

Танкеры потерпели крушение днем 15 декабря в Керченском проливе. Причиной аварии, произошедшей с судами «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212», могли стать ошибочные действия их экипажей в условиях сильного шторма на море. Танкеры изначально разрабатывались как речные суда, которые могли бы выходить в прибрежные морские акватории в условиях спокойной погоды. Однако шторм дал на них слишком большую нагрузку, и корпуса не выдержали.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу по ликвидации последствий случившегося. Президент Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе после ЧП.

При крушении одного из танкеров в Черном море пострадали 11 человек, их доставили в городскую больницу Анапы. Считавшийся погибшим капитан «Волгонефти 212» выжил.