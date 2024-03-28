Эвакуационные выходы Crocus City Hall работали в штатном режиме

Он отметил, что в Crocus City Hall достаточное количество пожарных выходов.

«Где двери были закрыты, это не пожарные выходы - это служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримерок, очень много студий звукозаписи», - подчеркнул он.

По его словам, многие технические коридоры вели обратно в фойе. Туда люди не хотели снова возвращаться, потому что знали, что там тоже стреляют. Поэтому они искали другие пути выхода. Люди натыкались на железные закрытые двери, доступные для входа по карточкам только для персонала.

Также Агаларов рассказал, что на одном из видео можно рассмотреть, как в зале в момент начала стрельбы присутствовало много людей. Есть еще один похожий ролик. Там уже стреляют террористы, но сам зал почти пустой. Это говорит о том, что около шести тысяч человек к тому моменту уже покинули здание, пояснил Агаларов.

Стихийный мемориал все еще расположен у здания Crocus City Hall. Там же появился баннер с изображением свечи и строками из песни шансонье Михаила Шуфутинского «Сгорая, плачут свечи».