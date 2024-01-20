«Это уголовка, до трех лет». Наказание проводнице за гибель кота Твикса назвали в Госдуме

«Это уголовка. Животное замерзло насмерть и погибло из-за того, что его выбросили на мороз, причинно-следственная связь прямая. Он погиб из-за действий проводницы, которая нарушила все нормы», - сказал он.

Бурматов отметил, что единственно верным решением проводницы в той ситуации было поймать кота и попросить хозяев убрать его в переноску.

«Здесь речь о статье 245 Уголовного кодекса, по части первой. Но дело можно переквалифицировать во вторую часть, так как проводник находился при исполнении служебных обязанностей», - добавил депутат.

Проводница поезда 11 января выбросила Твикса из вагона на улицу, хотя на него приобрели отдельный билет. Животное выбралось из переноски, когда хозяин заснул, и отправилось гулять. Его увидела сотрудница поезда, спросила пассажиров о коте, не получила ответа и выбросила питомца из вагона.

В субботу, 20 января, стало известно, что Твикса нашли мертвым. В поиске кота приняли участие тысячи россиян.