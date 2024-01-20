20 января 2024, 11:01

«Это уголовка, до трех лет». Наказание проводнице за гибель кота Твикса назвали в Госдуме

РИА «Новости»
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Проводнице поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, которая выбросила кота Твикса из вагона в Кирове, может грозить до трех лет тюрьмы. На это «360» указал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

«Это уголовка. Животное замерзло насмерть и погибло из-за того, что его выбросили на мороз, причинно-следственная связь прямая. Он погиб из-за действий проводницы, которая нарушила все нормы», - сказал он.

Бурматов отметил, что единственно верным решением проводницы в той ситуации было поймать кота и попросить хозяев убрать его в переноску.

«Здесь речь о статье 245 Уголовного кодекса, по части первой. Но дело можно переквалифицировать во вторую часть, так как проводник находился при исполнении служебных обязанностей», - добавил депутат.

Проводница поезда 11 января выбросила Твикса из вагона на улицу, хотя на него приобрели отдельный билет. Животное выбралось из переноски, когда хозяин заснул, и отправилось гулять. Его увидела сотрудница поезда, спросила пассажиров о коте, не получила ответа и выбросила питомца из вагона.

В субботу, 20 января, стало известно, что Твикса нашли мертвым. В поиске кота приняли участие тысячи россиян.

Уголовное дело Коты Депутаты Животные Поезда
20 января 2024, 11:19
Двое детей попали под колеса иномарки в Красноярске
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Два ребенка попали под колеса автомобиля Range Rover в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю.

ДТП произошло 19 января около 17:30 по местному времени на Волжской улице. Водитель Range Rover 1984 года рождения наехал на двух мальчиков, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу.

Несовершеннолетние 2014 года рождения получили травмы, их доставили в медицинское учреждение.

«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, выясняют все обстоятельства произошедшего», - добавили в пресс-службе.

В четверг, 18 января, в Москве таксист сбил 10-летнюю девочку , которая шла по дороге по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка отвезли в больницу, виновника ждет административная ответственность.

Также ранее под Екатеринбургом нетрезвый подросток шагнул под колеса машины , сейчас он находится в коме.

Дети Больницы ДТП ГИБДД Дороги Машины
20 января 2024, 11:17
Минздрав подтвердил гибель всей семьи при взрыве газа в Махачкале
РИА «Новости»
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В ночь на субботу, 20 января, скончался мужчина, который пострадал при взрыве с последующим возгоранием в частном доме в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Республики Дагестан.

«Несмотря на усилия врачей, погибла вся семья из пяти человек, получив несовместимые с жизнью ожоги практически 100% поверхности тела», - рассказали в ведомстве.

Взрыв газа произошел 18 января в доме, расположенном на Газопроводной улице.

Родителей с тремя детьми госпитализировали с сильными ожогами. Дети скончались в тот же день, спустя день умерла их мать.

В Республиканской клинической больнице позднее сообщили о гибели всех пяти членов пострадавшей семьи.

По версии следствия, причиной взрыва стало самовольное подключение шланга к газопроводу, что привело к утечке. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении пожарной безопасности.

Газ Семья Минздрав
20 января 2024, 11:07
«Надо судиться, хотя кота не вернешь». Броневицкая — о гибели Твикса
РИА «Новости»
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Проводницу, которая выбросила из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург кота Твикса, необходимо наказать, если вину женщины докажут. Об этом «360» заявила певица, актриса и зоозащитница Илона Броневицкая. Она подчеркнула, что речь здесь идет о жестоком обращении с животными.

«Вообще, надо судиться, хотя кота не вернешь. Надо создавать больше судебных прецедентов. <…> Проводница 100% должна быть наказана, если ее вину докажут. Она же все отрицает. <…> Здесь 245-я [статья Уголовного кодекса], часть первая или вторая. Она работает, эта статья», - подчеркнула Броневицкая.

Артистку возмутил поступок проводницы, но она напомнила, что люди зачастую относятся к подобным ситуациям несерьезно.

«Вы представляете, что это за человек? Но, знаете, как у нас люди говорят? Это всего лишь собака, кошка», - сказала Броневицкая.

Певица призналась, что до последнего надеялась на спасение Твикса.

Об уголовном наказании для проводницы поезда, откуда выбросили кота, сказал и депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что женщине может грозить до трех лет тюрьмы.

Твикса выбросили на мороз из вагона поезда 11 января. Проводница увидела гулявшего по составу кота, не нашла его хозяев и решила, что животное никому не принадлежит. Кота нашли мертвым 20 января.

Уголовное дело Коты Животные Поезда
20 января 2024, 10:42
Землетрясение произошло у берегов Сахалина
РИА «Новости»
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Ночью в субботу, 20 января, у побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«В 03:57 в субботу по местному времени зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7», - сказала она.

Семенова уточнила, что очаг подземных толчков залегал в Татарском проливе, в 18 километрах на запад от села Селезнево в Невельском районе.

«Дрожь земли могли почувствовать жители Холмского и Невельского районов. Угрозу цунами не объявляли, из местных жителей никто не пострадал», - добавила глава сейсмостанции.

В начале январе на Сахалине также произошло землетрясение магнитудой 3,7 , его зарегистрировали в 10 километрах от города Невельск.

В первый день нового года в Приморском крае объявляли угрозу цунами из-за землетрясений у побережья Японии.

Землетрясения Россия

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