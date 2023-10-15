«Это точно она». Тело упавшей в расщелину альпинистки Оленевой обнаружили с вертолета
Тело российской альпинистки Надежды Оленевой, упавшей в расщелину восьмитысячника Дхаулагири в Непале, нашли на крутом склоне после облета на вертолете места происшествия. Об этом «360» сообщил глава комиссии по ледолазанию при Международной федерации альпинизма и скалолазания (UIAA Ice Climbing Commission) Павел Шабалин.
Начальник комиссии указал, что спасатели изучили место ЧП в воскресенье, 15 октября. Они обнаружили тело, лежащее на склоне.
«Сейчас решается вопрос, каким образом ее оттуда снимать. Потому что склон крутой, вертолет сесть не может. Из Непала сообщили, что это она (Надежда Оленева - прим. ред.). Это подтвердили данные GPS-трекера», - подчеркнул Шабалин.
Ранее пресс-секретарь посольства России в Непале Александр Ивашев заявил РИА «Новости» , что информация об обнаружении тела альпинистки Оленевой не совсем соответствует действительности. Поэтому ее поиски продолжили.
Накануне, 14 октября, СМИ сообщили, что российская спортсменка сорвалась в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири, высота которой составляет 8167 метров. The Himalayan Times указал, что альпинистка упала в трещину на высоте около 6680 метров.
Позже российское посольство в Непале объявило о начале поисковой операции , однако из-за погодных условий ее отложили. Также ведомство заявляло о планах отправить в район происшествия поисково-спасательный вертолет.
Оленевой было 38 лет. В 2022 году она выиграла чемпионат России по альпинизму.