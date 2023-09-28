«Это просто шок». Жительница Омской области рассказала, как узнала о «продаже» своего ребенка

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В сентябре на одном из сайтов появилось объявление о продаже ребенка. Фотографию мальчика на качелях разместили в категории «животные» и сопроводили подписью: «Безумно любит качели. Цена по запросу».

Журналисты нашли мать ребенка - жительницу села Лузино Омской области. По словам женщины, о «продаже» сына она узнала от полиции.

«Я сейчас в декрете, а муж работает на местном комбинате. Оба ребенка желанные. Девочка в этом году пошла в первый класс, мы - благополучная семья и то, что я якобы продаю сына, это просто шок», - заявила женщина.

Фотографию ребенка на качелях сибирячка выложила в социальных сетях. Женщина считает, что кто-то взломал ее страницу и выложил объявление. Она планирует написать заявление в полицию, чтобы взломщиков нашли и наказали.

Ранее психолог Наталья Наумова объяснила, что попытки матерей продать родного ребенка могут быть связаны с отчаянием и отсутствием поддержки.

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Жительница Омской области, чьего сына «выставили на продажу» на одном из сайтов с бесплатными объявлениями, рассказала газете «КП-Новосибирск» , что злоумышленники взяли фотографию ребенка из соцсетей. Женщина планирует обратиться в полицию.