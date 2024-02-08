08 февраля 2024, 12:59

«Это правовые органы». Мошенники снова едва не обманули художника Лемешева

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Советский кинохудожник Игорь Лемешев, которого в ноябре обманули на 450 тысяч рублей, снова чуть не попался на уловку мошенников. Об этом стало известно корреспонденту «360», которая отговорила деятеля культуры от общения с «правоохранителем».

Лемешева попросили рассказать о том, как его обманули в Москве в прошлом году. Мужчина заявил, что ему позвонил некий Давид якобы из «правовых органов» и пообещал вернуть часть средств по «президентской программе».

«Этот Давид, звонок которого я жду, обещал воспользоваться программой президента. <…> Это вчера звонок был. <…> Видимо, он не такой пожилой, как я. Вот он сказал, зовите меня Давидом просто, я в WhatsApp так и записал. У него акцента никакого не было», - рассказал художник.

По его словам, предполагаемый злоумышленник собирался перезвонить сегодня.

«Только надежда у меня возникла, что, может, что-то выдадут мне», - посетовал Лемешев.

Корреспондент «360» выяснила, что номер, с которого звонили художнику, принадлежит мошенникам - они представляются людям следователями и операторами сети. Она попросила Лемешева не брать трубку и объяснила, что отданные мошенникам деньги уже вряд ли удастся вернуть.

«Я к этому и был подготовлен», - сказал художник.

В ноябре 2023 года Лемешеву позвонили злоумышленники, которые представились сотрудниками Центробанка. Они заявили, что с его счетов пытаются списать деньги и настоятельно рекомендовали снять средства и перевести их на «безопасную» карту. Общая сумма ущерба составила 446 тысяч рублей.

Художники Мошенничество Деньги
08 февраля 2024, 11:27
Wildberries проведет внутреннее расследование после драки на складе в Подмосковье
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Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали. В компании подтвердили RT, что около десяти человек оказались в местном отделении полиции.

Массовая драка произошла между работниками и охранниками складского комплекса. Обошлось без пострадавших, уточнили в Wildberries.

«Будет проведено внутреннее расследование», - написало издание.

Как сообщило РИА «Новости» , служба безопасности и прибывшие на место происшествия правоохранители предотвратили дальнейшие разбирательства. Сейчас склад работает штатно.

Ранее в комплексе Wildberries под Петербургом произошел крупный пожар. Основатель и глава компании Татьяна Бакальчук рассказала, что есть несколько версий , почему произошло возгорание, но тайна следствия не позволяет их называть. После ЧП пожарную безопасность призвали проверить на всех складах маркетплейсов в России.

Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали. В компании подтвердили RT , что около десяти человек оказались в местном отделении полиции.

Драки Россия Полиция Электросталь Маркетплейсы
08 февраля 2024, 11:16
Членов экипажа сбитого Ил-76 посмертно наградили орденами Мужества
РИА «Новости»
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Экипаж сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 посмертно получил ордена Мужества. Командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручил награды родным шести погибших летчиков, сообщило РИА «Новости».

Члены экипажа удостоились орденов за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Вручение состоялось перед траурным митингом. Прощание с летчиками проходит в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье».

Самолет с украинскими пленными, которых везли на обмен , сбили 24 января над Белгородской областью. ВСУ нанесли по нему удар зенитной ракетной системой Patriot. Погибли все, кто был в самолете: пленные, сопровождающие и члены экипажа - летчики из Оренбургской области. Целью атаки было прервать все возможные контакты между Россией и Украиной, даже при обмене пленными и телами, считает посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Награды Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
08 февраля 2024, 10:33
Вооруженный грабитель вынес около 1 млн рублей из банка в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге неизвестный ограбил банк. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на начальника пресс-службы свердловского управления МВД Валерия Горелых.

«Незадолго до закрытия отделения банка произошло нападение с предметом, похожим на пистолет», - указал он.

Вооруженный грабитель вынес из банка в центре горда чуть меньше одного миллиона рублей. На место происшествия незамедлительно прибыли силовики. Специалисты начали устанавливать подробности ограбления. Правоохранители опрашивают работников кредитного учреждения и очевидцев случившегося.

Как уточнил Горелых, в результате ЧП никто из сотрудников банка не пострадал. Преступника разыскивают. Руководство регионального главка МВД России взяли на контроль раскрытие дела.

В Ижевске неизвестный ограбил комиссионный магазин. В конце января правоохранители задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении.

Банки Преступления Екатеринбург
08 февраля 2024, 07:19
Жители Зеленоградского округа сообщили о звуках взрыва и пожаре в гаражах
РИА «Новости»
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В Зеленоградском административном округе Москвы произошел пожар площадью 400 квадратных метров. Загорелась автомастерская в гаражном кооперативе. Очевидец слышал взрыв, сообщил источник «360».

Экстренные службы приняли вызов около полуночи. Очевидец сообщил, что со стороны гаражей и частного сектора на улице Михайловка в районе Крюково шел черный дым, виднелся открытый огонь. Во время разговора с оператором он услышал звуки, похожие на взрыв. К месту ЧП отправили пожарных.

Горела автомастерская, огонь охватил все здание. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров.

В Восточном Измайлово горел двухэтажный бытовочный лагерь. Пострадал один человек - он пытался спастись, спрыгнув со второго яруса, и повредил позвоночник. Произошло обрушение.

Пожары Москва

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