«Получил вчера около 20:00 голосовое сообщение с ее паническими словами: „У нас здесь черт-те что происходит“, со стрельбой на заднем плане. Это полный кошмар», - рассказал мужчина.

По словам Алексея, супруге с подругой удалось как-то пробиться наружу, минуя террористов.

«Потом она написала, что в скорой, и дальше я уже выдохнул», - поделился собеседник «360».

Он пояснил, что жена сейчас находится в московской больнице в отделении реанимации. Ее состояние медики оценивают как стабильное.

Алексей добавил, что женщина в сознании. Она надышалась угарным газом, пулевых ранений нет.

Супруг уже побывал в клинике, но увидеться с супругой ему не удалось. Пока только смог передать вещи. Он отметил, что в реанимацию по протоколу не пускают никого.

Ранее президент России Владимир Путин заслушал доклад от руководителя ФСБ Александра Бортникова о задержании 11 человек, которые подозреваются в теракте в Crocus City Hall. Среди них - четыре террориста, осуществивших теракт.