«Это неправда». Жительница Красноярского края опровергла обвинение в избиении девочки

Ранее стало известно, что женщину обвинили в якобы избиении 12-летнего подростка из-за кражи электронной сигареты. При этом очевидец отмечала, что на самом деле Екатерина просто разнимала драку своей дочери с ребенком.

«Она крала у нас телефон, взяла у ребенка велик, не могли месяц его забрать обратно. Потом у нас ночевала и украла „парилку“», - сказала Екатерина.

Женщина добавила, что напишет заявление в Следственный комитет за клевету в ее адрес об избиении ребенка.

«Если даже я виновата, то меня без суда оклеветали везде. <...> Информация о причинении побоев с моей стороны не соответствует действительности», - подчеркнула она.

Пресс-служба главка СК по Красноярскому краю сообщила, что ведомство завело дело об «умышленном причинении легкого вреда здоровью».

По версии следствия, 10 мая жительница Назарова, находясь у себя в квартире, в ходе конфликта нанесла 12-летней подруге дочери множественные удары по голове. Ребенку оказывается медицинская помощь.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и установленных обстоятельствах уголовного дела.