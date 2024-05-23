23 мая 2024, 15:29

«Это не только наша беда». Сгоревший в Истре хостел работал без регистрации

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Жертвами пожара в организованном хостеле на территории садового некоммерческого товарищества «Снегирь» в деревне Падиково городского округа Истра стали приезжие из стран ближнего зарубежья женщины. Об этом 360.ru рассказали соседи.

Частный дом в СНТ «Снегирь» загорелся рано утром в четверг, 23 мая. Первые шесть тел на месте пожара пожарные обнаружили во время тушения. После при разборе завалов нашли еще два трупа.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а также дело о незаконной миграции. По версии следствия, дом находился в аренде и использовался в качестве хостела для иностранцев, живущих в России без регистрации.


Они много раз сообщали во все инстанции и указывали, что дом не предназначен для поселения большого числа людей, но реагировал на сообщения, по словам местных жителей, только участковый.

«Он приезжал несколько раз, разговаривал, [хозяйку] к себе вызвал. Но это все заканчивалось тем, что закрывали или прикрывали на время, а буквально через недели две все заново начиналось. Сейчас еще мало народу. В прошлом году их было больше 20 человек», - рассказала Екатерина Маркетти.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что жители СНТ сообщали везде, что дом не зарегистрирован в качестве хостела и там нельзя расселять большое количество постояльцев: это опасно. Но никакой реакции не было.

Погибшие не воскреснут Еще одна жительница садового товарищества Ольга Платонова добавила, что сейчас уже не так важно, насколько законно работал хостел: жили там только женщины, часть из которых погибли.

«Сейчас их дети получат такой ударный месседж из Москвы: ваши мамы приедут в гробах. Одна женщина находится где-то в больнице. Я попросила организовать сбор денег для помощи ей. Собрали небольшую сумму», - поделилась она.

Ольга добавила, что попавшая в больницу женщина приехала из Киргизии. Она же и сообщила, что в помещении остались еще пять соседок.

«Я сначала думала, что [погибли] только четыре, а оказалось - восемь. Вопросы сейчас можно задавать кому угодно. Ну давайте побьем [хозяйку], что, воскреснут восемь человек? Есть пробел в законодательстве. Хостелы - это не только наша беда. Это беда вообще Подмосковья. Значит, где-то есть лазейка, что так можно сдавать», - возмутилась она.

Женщина заметила, что перепады напряжения в электросети были всегда. По ее словам, вечером, когда люди возвращались домой и включали чайники и бойлеры, свет мерцал. Она не исключила, что причиной пожара могла стать проводка, а может быть, кто-то курил в постели.

Пожары Больницы Истра Женщины Россия Пожар в СНТ под Истрой
23 мая 2024, 14:58
Машину пытались подорвать бомбой во Владивостоке
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Под машину жителя Владивостока неизвестный подложил бомбу. После случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили, что днем 23 мая на Русской улице водитель Nissan X-trail заметил под бампером неизвестный предмет. Мужчина сбил его ногой, после чего произошел взрыв. Кузов арендованного авто получил повреждения.

«Прокуратура Советского района поставила на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство во Владивостоке», - уточнили в надзором ведомстве.

По данным Telegram-канала Svodka25, предметом, который мужчина пнул, был камень. А странный объект с проводом он заметил со стороны водительского сиденья.

Следователи возбудили уголовное дело. На месте работают специалисты.

Уголовное дело Взрывы Мужчины Машины Владивосток
23 мая 2024, 14:31
Пожар в незаконном хостеле в Подмосковье полностью ликвидировали
РИА «Новости»
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Пожар в хостеле в СНТ «Снегирь» в Подмосковье полностью ликвидировали. Об этом сообщили в МЧС России.

По последним данным ведомства, жертвами ЧП стали восемь человек. Один пострадавший попал в больницу.

В прокуратуре региона ранее сообщили, что дом арендовал 23-летний мужчина. Здание использовали как хостел для проживания мигрантов-нелегалов.

После ЧП возбудили два дела - о причинении смерти по неосторожности и об организации незаконной миграции. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Все обстоятельства случившегося уточняются.

В региональном главке МЧС ранее сообщили, что получили сигнал о пожаре в районе 04:00, около 09:00 спасатели объявили ликвидацию открытого горения.

МЧС РФ Пожар в СНТ под Истрой
23 мая 2024, 14:26
Беспилотник сбили в Елабужском районе Татарстана
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Дежурные силы ПВО сбили беспилотник в Елабужском районе Татарстана. Об этом сообщил глава Елабуги Рустем Нуриев.

«Уважаемые жители! По информации Минобороны, средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа на территории Елабужского района. Разрушений на земле нет», - написал он в Telegram-канале.

Нуриев отметил, что на месте ЧП уже работают оперативные службы и МЧС. Он заверил, что ситуация в городе находится под контролем, угроз мирным жителям нет.

В распоряжении 360.ru появилось видео, снятое в Нижнекамске. Предположительно, на кадры попал пролет дрона.

Минобороны в Telegram-канале подтвердило, что силы ПВО около 14:00 сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Татарстана.

Пресс-служба Международного аэропорта в Казани сообщила, что в 14:05 все наложенные ранее ограничения на работу воздушной гавани сняли.

Беспилотники
23 мая 2024, 14:25
Крыша цеха по переработке мусора в Твери рухнула из-за возгорания
РИА «Новости»
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В Твери загорелся цех по переработке мусора. Из-за пожара обрушилась кровля здания.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, возгорание произошло на улице Спартака, 47. Пожар локализовали.

«Загорелся мусороперерабатывающий цех на 1000 квадратных метров, обрушилась кровля», - указали в ведомстве.

На месте работают 46 специалистов и 10 единиц техники МЧС России. Открытое горение ликвидировали.

В ночь на 23 мая в Подмосковье произошел пожар в частном доме. Здание располагалось в деревне Падиково. Предварительно, дом арендовали под хостел для мигрантов. Огонь распространился на площади в 80 «квадратов». По последним данным, погибли восемь человек.

По статье о причинении смерти по неосторожности, а также о незаконной миграции следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура Подмосковья взяла на контроль ход и результат расследования.

Пожары Переработка Мусор

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