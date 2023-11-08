08 ноября 2023, 11:11

«Это моя семья, я не комментирую». Коц отказался говорить о происшествии с угрозами жене

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Военкор Александр Коц отказался комментировать происшествие с попытками угроз его супруге в Москве. В беседе с «360» журналист добавил, что не обладает информацией о том, что злоумышленника уже задержали.

«Мне никто ничего не сообщал. Хорошо, пусть занимаются следственные органы», - сказал военкор, комментируя данные о задержании мужчины.

Сообщать другие подробности случившегося Коц отказался, подчеркнув, что уже написал все, что считает нужным , в своем Telegram-канале.

«Простите, это моя семья, я не комментирую», - заключил он.

Ранее Следком сообщил о задержании злоумышленника, который 7 ноября явился в дом, где проживает семья военкора. Он постучал в дверь квартиры, когда ее открыла супруга журналиста, начал расспрашивать о муже, требовать встречи и угрожать.

Против него возбудили уголовное дело.

Журналистика СК РФ Москва 2023
08 ноября 2023, 11:03
Легенда МХТ имени Чехова Максимова попала в больницу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Народная артистка РСФСР Раиса Максимова попала в больницу в тяжелом состоянии, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, госпитализация была экстренной, причиной стала анемия.

Максимовой стало плохо, когда она находилась у себя дома. Актриса пожаловалась на сильное головокружение, ухудшение состояния и слабость. Родственники вызвали скорую, сообщил собеседник Mash.

Прибывшие врачи, по его информации, выявили у Максимовой анемию и низкий уровень гемоглобина. В тот же день актрису доставили в одну из больниц столицы.

Актрисе 93 года. Несмотря на солидный возраст, она продолжает играть на сцене МХТ имени Чехова.

Актеры Москва 2023
08 ноября 2023, 10:53
СК начал проверку после обнаружения скелета мужчины в Серпухове
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следователи начали проверку после обнаружения в Серпухове скелета человека в истлевшей одежде, сообщили в региональном ГСУ СК России. На останки наткнулся ребенок. Страшную находку мальчик сделал недалеко от школы.

В СК уточнили, что мальчик обнаружил скелет с фрагментами одежды днем 7 ноября.

При визуальном осмотре останков правоохранители не выявили никаких повреждений. Место ЧП также осмотрели. В рамках проверки назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящее время установлено, что скелетированные останки, возможно, принадлежат мужчине 1974 года рождения, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Пока эти данные еще не подтвердили - информация проверяется.

По информации Пятого канала , погибший находился в федеральном розыске с июня этого года за уклонение от назначенных судом принудительных работ по инициативе ФСИН.

СК РФ
08 ноября 2023, 10:23
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сирены воздушной тревоги зазвучали в Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор опубликовал сообщение об этом режиме в городе в 11:20 по местному времени (совпадает с московским). Подробностей ситуации он не привел.

Развожаев призвал население не подходить к окнам, отключить электричество, газ и воду. В случае нахождения в многоквартирном доме, необходимо расположиться около несущей стены, подготовить вещи первой необходимости, телефон и деньги.

Севастополь
08 ноября 2023, 09:07
Огонь охватил гигантский деревянный ангар, где снимали «Секретные материалы»
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Крупный пожар вспыхнул в гигантском деревянном ангаре на месте бывшей авиабазы Тастин в Калифорнии (США). Огонь охватил строение, которое использовалось при съемках сериалов «Звездный путь», «Секретные материалы» и фильма «Перл-Харбор», сообщил NBC.

Горящий ангар - один из двух крупнейших в мире деревянных отдельно стоящих зданий-близнецов, отметил телеканал. Во время Второй мировой войны в нем хранились дирижабли, позже его использовали при киносъемках.

Пожарная охрана округа Ориндж указала, что во время пожара возникла угроза обрушения. На фоне динамики возгорания и этого фактора специалисты пришли к выводу, что самым оптимальным будет решение позволить строению обрушиться, «После чего наземные группы смогут подойти ближе и приступить к интенсивному тушению пожара», - уточнило ведомство в социальной сети Х.

США Пожары

Новости по теме