«Это моя семья, я не комментирую». Коц отказался говорить о происшествии с угрозами жене
Военкор Александр Коц отказался комментировать происшествие с попытками угроз его супруге в Москве. В беседе с «360» журналист добавил, что не обладает информацией о том, что злоумышленника уже задержали.
«Мне никто ничего не сообщал. Хорошо, пусть занимаются следственные органы», - сказал военкор, комментируя данные о задержании мужчины.
Сообщать другие подробности случившегося Коц отказался, подчеркнув, что уже написал все, что считает нужным , в своем Telegram-канале.
«Простите, это моя семья, я не комментирую», - заключил он.
Ранее Следком сообщил о задержании злоумышленника, который 7 ноября явился в дом, где проживает семья военкора. Он постучал в дверь квартиры, когда ее открыла супруга журналиста, начал расспрашивать о муже, требовать встречи и угрожать.
Против него возбудили уголовное дело.