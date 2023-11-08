«Это моя семья, я не комментирую». Коц отказался говорить о происшествии с угрозами жене

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«Мне никто ничего не сообщал. Хорошо, пусть занимаются следственные органы», - сказал военкор, комментируя данные о задержании мужчины.

Сообщать другие подробности случившегося Коц отказался, подчеркнув, что уже написал все, что считает нужным , в своем Telegram-канале.

«Простите, это моя семья, я не комментирую», - заключил он.

Ранее Следком сообщил о задержании злоумышленника, который 7 ноября явился в дом, где проживает семья военкора. Он постучал в дверь квартиры, когда ее открыла супруга журналиста, начал расспрашивать о муже, требовать встречи и угрожать.

Против него возбудили уголовное дело.