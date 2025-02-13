13 февраля 2025, 21:32

«Это мой первый NDB заход». Появилась полная расшифровка переговоров пилотов упавшего самолета AZAL

РИА «Новости»
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Экипаж самолета азербайджанских авиалиний (AZAL), разбившегося под Актау 25 декабря, перед посадкой в Грозном запаниковал и оказался не готов к работе при заглушенном сигнале GPS. Полную расшифровку переговоров пилотов опубликовал Telegram-канал Baza.

Экипаж воздушного судна самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем и в Актау, но перед этим пилоты отказались садиться в аэропортах Махачкалы и Минвод. Они так поступили после того, как дважды не смогли приземлиться в аэропорту Грозного.

На записи было слышно, что перед посадкой в чеченском аэропорту пилоты запаниковали. Командир судна говорил, что не успевает и поторапливал второго пилота действовать, помогать ему.

«Постараюсь. Я понял вас, я хочу сказать, что вот это первый мой NDB заход, то есть я его раньше не делал», - ответил второй летчик.

Канал напомнил, что ранее Росавиация за месяц предупредила иностранных пилотов, что над российской территорией возможны сбои в работе GPS, поэтому они должны уметь заходить на посадку, используя другие возможности, в том числе и «заход по приводам» (NDB заход).

Кроме того, подтвердилось, что российские диспетчеры трижды спрашивали у пилотов, все ли у них в порядке и планирует ли командир судна объявлять режим ЧС. Те отвечали, что все в порядке.

Ранее источник RT сообщил, что России так и не предоставили образцы посторонних элементов из упавшего борта AZAL, чтобы она смогла также провесит экспертизы.

Казахстан Ракеты Чечня Авиакатастрофы Самолеты Россия Азербайджан Крушение самолета в Актау
13 февраля 2025, 20:31
Женщина погибла и еще 15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане
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В Бабаюртовском районе Дагестана в ДТП с участием маршрутки пострадали 15 человек, в том числе двое детей двух и четырех лет. На месте аварии погибла женщина, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Бригады скорых после оказания первой помощи увезли четырех раненых в РКБ, еще двух отправили в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, а в детскую РКБ госпитализировали пострадавших детей.

«В настоящее время им проводится обследование и оказывается специализированная медицинская помощь», - указали в Минздраве.

Еще семь получивших травмы человек отправили на обследование и лечение в центральную районную больницу Бабаюрта.

Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.

Причину аварии в республиканском Минздраве не привели.

В Подмосковье 13 февраля при столкновении двух легковушек погибли три человека.

Дагестан Дети Больницы Скорая помощь ДТП
13 февраля 2025, 20:15
Жена настроила против. Почему самый добрый кондуктор Петербурга судится с соседом
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В августе 2024 года самого доброго кондуктора Санкт-Петербурга Виктора Лукьянова избил сосед — мужчине не понравилась бытовая просьба. В результате после нескольких нападений возбудили дело, первое заседание по которому состоялось 13 февраля. Лукьянов в беседе с 360.ru рассказал, что подсудимый не согласился на примирение сторон.

«Он свою вину не признает и не хочет идти на примирение. Утверждает, что весь подъезд от меня якобы устал. По его мнению, я таскаю мусор и развожу антисанитарию. Когда бил меня так и сказал - это тебе за мусор», - отметил он.

По мнению пенсионера, сосед заслужил наказание, а каким оно будет - решит суд. Даже условный срок самый добрый кондуктор Петербурга назвал для своего обидчика хорошим уроком. Дело против него возбудили об истязании.

«Сам по себе-то он тихий человек, но жена настроила против меня. И он по ее указанию на меня напал. Конфликт произошел из-за их шкафа, который я попросил убрать», - добавил собеседник 360.ru.

Лукьянов поделился, что после избиения получил огромную поддержку со всей страны, поэтому сейчас все ждут окончания дела. Однако прокурор предупредил, что судебные тяжбы могут затянуться и предстоит не одно заседание.

В комментарии 360.ru сосед пенсионера заявил, что никакого избиения не было. Извиняться перед Лукьяновым он не захотел, утверждая, что тоже пострадал от его рук. По словам мужчины, после потасовки у него были синяки.

Прозвище лучшего кондуктора Петербурга Виктор Лукьянов получил несколько лет назад. В новогодние праздники он одевался в костюм Деда Мороза и дарил конфеты пассажирам.

Санкт-Петербург Суд Пенсионеры Мужчины Избиения
13 февраля 2025, 14:56
Пробравшегося на платформу метро через рельсы москвича арестовали на шесть суток
РИА «Новости»
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Перешедшего по рельсам с платформы на платформу на станции «Выхино» московского метро пассажира отправили под административный арест на шесть суток. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство опубликовало видео с нарушителем правил транспортной безопасности.

На опубликованных кадрах пассажир проигнорировал надземный переход между платформами и решил сократить путь. Спрыгнув на пути, он перешел рельсы и залез на перрон противоположной платформы.

Суд посчитал, что пассажир умышленно не выполнил требования транспортной безопасности, и отправил нарушителя под административный арест на шесть суток.

На минувшей неделе собака застряла в эскалаторе на станции «Тверская» московского метрополитена. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Подробностей происшествия собеседник не привел, но в правилах столичной подземки говорится, что маленьких животных можно перевозить только в переносках. Крупных владельцы должны держать рядом с собой.

Прокуратура РФ Аресты Метро Москва
13 февраля 2025, 12:15
Стрельба произошла в ЖК «Лефортово парк» на юго-востоке Москвы
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На юго-востоке Москвы на территории жилого комплекса «Лефортово парк» днем 13 февраля произошла стрельба. Об этом сообщила 360.ru жительница ЖК Мария.

«Я находилась дома, когда услышала хлопки. Выглянув в окно, увидела нескольких мужчин, скрутивших одного. Они повели задержанного в наручниках в сторону пешеходного перехода. Через пять минут туда приехала машина полиции», - сказала собеседница 360.ru.

По информации Telegram-канала Shot, неизвестный открыл огонь из травматического оружия. Обошлось без пострадавших. Личность стрелявшего и его мотивы устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мужчина открыл стрельбу у жилого дома в районе улицы Кастанаевской на западе столицы. С места происшествия он скрылся на черном автомобиле Mercedes.

Стрельба Москва

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