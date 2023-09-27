«Это ложь». Миссис Россия-Вселенная опровергла участие в ограблении «Леруа Мерлен»

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«Это информация не соответствует действительности, это наглая ложь и клевета. Меня не было не в машине, не за рулем. И даже в самом городе. Никакой магазин стройматериалов я не грабила», - отметила собеседница издания.

По ее словам, сейчас в деталях произошедшего разбираются следователи, который с ней уже связались. К тому же, у девушки в собственности есть несколько машин, которые зарегистрированы на ее имя.

«Я их периодически даю своим близким и друзьям. Были случаи, когда они давали мои автомобили своим друзьям. Но об этом я узнавала только когда приходили штрафы за различные нарушения. Конкретно к ситуации с ограблением „Леруа Мерлен“ лично я отношения не имею, разве что по документам машина действительно моя», - пояснила бизнес-вумен.

Как сообщал портал 78.ru , 26 сентября в полицию поступила информация о том, что из «Леруа Мерлен» на Парашютной улице мужчина и женщина вынесли сварочный аппарат. Пара скрылась на автомобиле, не заплатив за товар.

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