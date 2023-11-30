«Это глупо». Адвокат отца пропавшей школьниц в Козельске отверг обвинения в его адрес

«С дубу рухнули? Он в тот момент в суде был. <…> Я вчера был в суде целый день вместе с ним», - заявил защитник.

По словам адвоката, судя по материалам дела, его подзащитный не общался с супругой и дочерью. Мать пропавшей девочки работает в женском монастыре. Отец технически не мог совершить преступление, уверен адвокат.

«Кроме того, вот это заявление, из-за которого его посадили, было написано в сентябре (по делу о краже - прим. ред.) <…> В тот момент девочка тоже пропала», - рассказал он.

Потом ребенка нашли. Подробностей произошедшего собеседник «360» не привел.

«Это глупо, потому что вчера он целый день был в суде. С моей точки зрения, версия неправдоподобная. Он не мог технически это совершить. Он был арестован в зале суда», - заключил Нехорошев.

Восьмилетняя школьница пропала по дороге домой. В полицию обратилась мать девочки, у которой начали требовать выкуп за ребенка. Следователи возбудили уголовное дело, пропавшую ищут полицейские и волонтеры.