28 ноября 2023, 12:54

«Это было во время игры». Мама выпавшей из окна школьницы рассказала о происшествии

РИА «Новости»
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Тринадцатилетняя девочка выпала из окна московской школы. Предположительно, ее толкнул во время перемены одноклассник. Мама пострадавшей ученицы рассказала «360» о состоянии дочери.

По ее словам, сейчас девочка восстанавливается. У нее ушиб копчика и шеи. Из травмпункта в Морозовской больнице, где девочке сделали УЗИ, рентген и необходимые обследования, ее отправили лечиться домой.

«Мы следуем рекомендациям врача, становится лучше. Сказали, что нужен постельный режим», - уточнила она.

Женщина сообщила, что у девочки не было конфликта с мальчиком, который толкнул ее в открытое окно.

«Это было во время игры. Там не было злого умысла», - добавила она.

Мама пострадавшей также сообщила, что толкнувший ее дочь подросток - не ее одноклассник, а ученик из другого класса. Его родители с ней не связывались и не извинялись за произошедшее.

Женщина добавила, что она еще не решила, будет ли привлекать к ответственности мальчика и его родителей.

Расследование инцидента уже взял под контроль Следственный комитет столицы.

Школьники Москва 2023
28 ноября 2023, 13:19
«Еще медальку дайте». Покаявшегося за пьяную езду чиновника из ХМАО уличили в неискренности
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Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Павел Артеев сел нетрезвым за руль личного автомобиля и угодил в кювет. Политик рассказал о случившемся в социальных сетях, где его стали хвалить за то, что тот набрался храбрости и публично покаялся. Однако депутат Югорска Антон Пантин рассказал «360», что первым опубликовал пост с подробностями ДТП. И только спустя два часа Артеев решил на своей странице честно обо всем рассказать.

Пьяное ДТП Павел Артеев попал в ДТП, при этом находясь за рулем в нетрезвом виде. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал пост-признание, в котором раскаялся в случившемся.

Он уточнил, что в ночь с 24 на 25 ноября в поселке Березово его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

«Чтобы не было слухов и недомолвок сам вам рассказываю об этом и хочу покаяться в совершенном проступке. Вдвойне виноват перед вами, что являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения», - написал Артеев.

Глава района добавил, что готов понести наказание и искренне сожалеет о случившемся. В комментариях к посту Артеева стали хвалить за смелость и честность.

Как сообщили «360» в пресс-службе управления МВД по Югре, в ночь на 25 ноября в дежурную часть поступило сообщение от очевидца о том, что на улице Шмидта заметили автомобиль в кювете.

«При проверке было установлено, что водитель не справился с управлением и выехал в кювет. Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался», - отметили в ведомстве.

За отказ от медосвидетельствования в отношении водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП России. По ней нарушителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет.

Искренние извинения не удались? Пантин не считает поступок главы Березовского района героическим. Он отметил, что опубликовал пост с подробностями ДТП за два часа до того, как Артеев публично признался в случившемся.

«[Артеев], по всей видимости, находился в неадекватном состоянии, отказывался выходить из автомобиля, потом все-таки вышел (возможно, прищемил свои пальцы дверью автомобиля). Похоже, он отказался от освидетельствования на месте, в больнице также отказался, никакие подписи под протоколом не оставлял», - написал Пантин на своей странице в «Одноклассниках».

По словам депутата, Артеев прекрасно понимал, что информация о его пьяном ДТП так или иначе просочится в СМИ. В беседе с «360» Пантин предположил, что глава района провел консультации с внутриполитическими блоком, который порекомендовал ему признаться публично в случившемся до того, как информацию обнародуют. У парламентария не было прямых доказательств тот, что Артеев находился за рулем в нетрезвом виде.

Депутат подчеркнул, что хвалебные комментарии под постом Артеева пишут либо его друзья, либо работники администрации. Так они решили поддержать главу района.

«Нужно же поддержать человека, я говорю, ему еще медальку дайте за пьяную отвагу. Простого человека и с работы бы уже уволили. <…> Если бы он был действительно порядочным, честным и совесть бы его мучила, то он бы уволился», - констатировал парламентарий.

Пантин уточнил, что информация о ДТП Артеева появилась у него от нескольких источников. Однако ему не скинули ни фото, ни видео. Поэтому депутат выждал несколько дней, ждал информации в СМИ. Спустя время понял, что данные нигде не появились, и решил не затягивать, опубликовав все сведения у себя на странице.

ДТП Алкоголь Депутаты
28 ноября 2023, 13:00
«Соскочила и поскользнулась». Директор московской школы — о падении ученицы из окна
Freepik
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В центре Москвы в частной школе «Эрудит» пострадала 13-летняя девочка после падения с первого этажа. Директор образовательного учреждения Сергей Мошков в беседе с «360» опроверг версию, что одноклассники во время игры выбросили в окно девочку.

«Инцидента никакого не было - все раздуто», - отметил он.

Мошков добавил, что все записи с камер видеонаблюдения и показания передали полицейским.

По его словам, высота первого этажа - 50 сантиметров.

«Просто соскочила с окна и поскользнулась. Никто не выбрасывал, восьмой класс - взрослые дети. Окно было открыто для вентиляции на перемену», - уточнил директор.

Сама школьница не может внятно объяснить , что случилось. Ее привезли в больницу с ушибами шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. После случившегося инспекторы по делам несовершеннолетних организовали проверку.

Дети Школы Школьники Москва 2023
28 ноября 2023, 12:39
Москвич распылил в лицо пассажиру метро перцовый баллончик
Пресс-служба прокуратуры Москвы
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В московском метро на станции «Улица Дмитриевского» ранее судимый мужчина распылил содержимое перцового баллончика в лицо пассажира. Причина произошедшего выясняется, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, конфликт между двумя мужчинами начался в электропоезде. Словесная перепалка переросла в применение перцовки. Злоумышленник вышел из вагона вместе с оппонентом, оббежал его, развернулся и брызнул веществом в лицо пострадавшему. Второму потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура московского метрополитена взяла на контроль привлечение к ответственности нападавшего по статье о побоях.

В начале ноября в московском метрополитене произошел еще один конфликт. Молодой мужчина набросился на пенсионера с кулаками после словесной перепалки.

Драки Прокуратура РФ Метро Москва 2023
28 ноября 2023, 12:05
Подозреваемых в диверсии на железной дороге задержали в Москве
РИА «Новости»
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Силовики задержали подозреваемых в совершении диверсии на Московской железной дороге (МЖД). Предположительно, они подожгли релейный шкаф и вагон поезда, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, несовершеннолетний и его приятель в октябре этого года подожгли головной вагон электропоезда на втором пути моторвагонного депо «Домодедово» Павелецкого направления Московской железной дороги, приведя его в негодность.

Кроме того, на днях двое подростков подожгли релейный шкаф на первом главном пути перегона железнодорожных станций «Домодедово-Белые столбы» Павелецкого направления МЖД. В результате этого произошел сбой в расписании приема грузовых и пассажирских поездов, а также пригородных поездов.

Следователи вместе с УФСБ России по Москве и Подмосковью, УТ МВД России по ЦФО установили подозреваемых в диверсии и задержали их. Силовики выяснили, что подростки получали деньги за поджоги и подробные инструкции от неизвестных через Интернет.

Против троих злоумышленников возбудили уголовные дела о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемых суд отправил в изолятор.

Подростки из Подмосковья за биткоины больше года поджигали поезда. У старшего участника банды следователи нашли переписку с заказчиками.

Задержания Поджоги Поезда Москва 2023

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