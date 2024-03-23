«Это был ужас». Светлаков находился в Crocus City Hall во время стрельбы

«Мы живы. Всем здоровья. Соболезнования всем кто пострадал. Это был ужас», - сообщил Светлаков.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall. Неизвестные открыли огонь на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар. По данным ФСБ, жертвами стали 40 человек , более 100 пострадали.

Спасатели смогли зайти в объятое пожаром здание Crocus City Hall. Из подвала вывели около сотни человек. В ведомстве сообщили о работах по спасению людей с крыши с помощью подъемных механизмов.