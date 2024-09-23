23 сентября 2024, 11:14

«Это был подготовленный товарищ». Мотоблогерша Анютамини подверглась нападению в Москве

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Неизвестный в камуфляжной маске, спортивном костюме и черных перчатках избил мотоблогершу Анну Макаренкову (известную как Анютамини) на северо-западе Москвы. Помимо этого, он попытался угнать ее мотоцикл. Об этом пострадавшая рассказала в беседе с 360.ru.

«Физически чувствую себя более-менее, а морально нет. Мне страшно выходить из дома. На видео можно понять, что целью у него был именно мой мотоцикл. Это был подготовленный товарищ. Не успела лицо разглядеть, только глаза», - сказала девушка.

В пресс-службе московского главка МВД 360.ru сообщили, что по факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Грабеж».

«[В минувшую субботу] 21 сентября поступило заявление от женщины, что на Волоколамском шоссе неизвестный пытался завладеть ее мотоциклом, распылил ей в лицо газ, похитил смартфон и скрылся. По факту ЧП заведено уголовное дело, идут проверки», - отметили в ведомстве.

Ранее тиктокершу-лихачку Терезу Пуговкину избили в Москве ее же знакомые.

МВД РФ Блогеры
23 сентября 2024, 11:43
«С незабываемыми эмоциями». Любитель селфи свалился за борт парома на Сахалине
РИА «Новости»
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Пассажир дизель-электрохода «Сахалин-8» на пути из Холмска в порт Ванино упал за борт. Мужчина свалился, когда фотографировал себя на фоне красивого пейзажа, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Молодой человек во время селфи не удержал равновесие и свалился за борт с верхней палубы правого борта парома. Экипаж тут же подал сигнал тревоги и бросил мужчине спасательный круг.

«Спасение молодого человека заняло около 30 минут. Пассажир был спасен из воды с незабываемыми эмоциями и признаками переохлаждения», - отметили в пресс-службе.

Транспортная полиция напомнила, что пассажиры сами несут ответственность за свои решения, а также за нанесенный другим людям и судовладельцу ущерб.

Ранее в Ростовской области за борт корабля упал электромеханик. Мужчина вышел на палубу и через какое-то время свалился в воду. Помощник капитана остановил двигатель парохода, но спасти рабочего не удалось.

Корабли Дальний Восток
23 сентября 2024, 10:12
Рабочему оторвало палец аппаратом для снятия штукатурки на стройке в Москве
РИА «Новости»
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Рабочий пострадал на одной из строек в Москве, ему оторвало палец. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло на улице Хабарова. Во время работ по снятию штукатурки рука мужчины угодила в аппарат. Очевидцы помогли ему освободить зажатые пальцы и оказали первую помощь до прибытия медиков.

Врачи доставили пострадавшего в пункт скорой медицинской помощи, где диагностировали ему травматическую ампутацию третьего пальца левой руки.

В августе москвичу оторвало палец взрывом петарды. Пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам скорой, им оказался 42 летний мужчина.

Москва
23 сентября 2024, 08:09
Родители детей, погибших из-за ужина в Красноярском крае, пришли в себя
РИА «Новости»
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Родители детей, погибших после ужина в Красноярском крае, пришли в сознание. В скором времени их допросят следователи, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

По данным ведомства, в настоящее время состояние взрослых пострадавших близко к удовлетворительному и стабильно. Они находятся под наблюдением врачей в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи.

Семья, в том числе четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после ужина. Все они ели курицу и пельмени, купленные в местном магазине в селе Красная Сопка.

В минувшую субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки сильного отравления: тошнота и рвота. Они обратились за помощью к медикам. В итоге шестилетняя девочка и 13-летний мальчик умерли в больнице. В воскресенье скончалась 11-летняя пострадавшая, а в ночь на 23 сентября погибла четвертая девочка. Ей было 12 лет.

В рамках уголовного дела следователи уже допросили хозяина и продавца продуктового магазина, фельдшера сельской амбулатории и родственников семьи. Назначены несколько экспертиз.

СК РФ
22 сентября 2024, 23:36
Алабая во дворе Москвы задушили на глазах у детей, молящих пощадить пса
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Мужчина задушил алабая во Внукове на глазах у детей. Детали происшествия опубликовал Telegram-канал «ЖК Солнцево Парк».

ЧП произошло в ЖК «Внуково 2016/2017». Погибший пес сначала жил в шиномонтаже возле одного из домов, но потом убежал. Через какое-то время бездомный алабай покусал маленького йорка и женщину. Сын пострадавшей посчитал это неприемлемым и решил расправится с псом, задушив его. Волонтеры написали заявление в полицию и заявили, что самосуд недопустим.

Как сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком» , труп животного выбросили к мусорным бакам. По словам очевидцев, происшествие случилось на глазах у детей, которые умоляли не мучить пса.

На место ЧП прибыли правоохранители. Они забрали тело собаки на криминалистическую экспертизу.

Ранее уголовное дело возбудили против жителя в Карачаево-Черкессии , который пытался кухонным топором убить двух собак. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Дети Волонтеры Собаки Животные Полиция Москва

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