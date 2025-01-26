Эстакада частично обрушилась в Тимирязевском районе Москвы
Частичное обрушение эстакады произошло в Тимирязевском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Со слов заявителя, на Дмитровском шоссе в районе дома № 1, корпус 1, упала бетонная плита. На место выехали Росгвардия и дежурно-диспетчерская служба.
«На проезжей части - некрупные фрагменты облицовки моста», - сообщил источник.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в квартире жилого дома на востоке Москвы произошло частичное обрушение потолка. В результате случилась протечка холодной воды. Никто не пострадал, о других разрушениях ничего не известно.
До этого потолок обрушился в бассейне во Владивостоке. ЧП случилось в Советском районе, о пострадавших не сообщалось.