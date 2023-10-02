Есть пострадавший. Появились новые подробности ДТП со школьным автобусом в Щелкове

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Как стало известно каналу, дети, ехавшие в этом автобусе, учатся в православной школе. Водителю, отвозившему их на уроки, стало плохо, он потерял сознание.

«Кто-то из родителей получил ушиб, когда выбирался из автобуса. <…> Слава богу, дети не пострадали. Учатся, уже на занятиях», - рассказал представитель церковной школы Алексей Новичков.

По его словам, автобус не принадлежит школе, а является собственностью одного из родителей учеников. Конкретно этот водитель перевозил детей не постоянно, а лишь периодически по просьбе родителей - он опытный, с большим стажем, но сейчас на пенсии. Дорога до школы занимает около получаса, добавил Новичков.

Авария случилась сегодня около 08:20. В салоне автобуса было 30 детей и семь взрослых. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.