«Есть положительная динамика». Воробьев навестил пострадавших при пожаре во Фрязине

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Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», - подчеркнул губернатор.

Также в медучреждении находится еще один пострадавший. У него поднялось артериальное давление, добавил Воробьев.

«Пообщались с его братом - в момент пожара их мама была в здании», - написал глава Подмосковья.

О судьбе женщины пока ничего неизвестно. Оперштаб работает и делает все возможное, чтобы как можно скорее предоставить сведения близким пострадавших, отметил губернатор.

Крупный пожар во Фрязине локализовали вечером 24 июня. В здании были кислородные баллоны - они спровоцировали взрывы , заявил ранее Воробьев.