24 января 2025, 13:04

«Есть отличие от оригинала». Вице-премьер Казахстана — о слитых данных черных ящиков AZAL

Global Look Press
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Обнародованная ранее расшифровка переговоров экипажа с диспетчерами якобы на борту потерпевшего крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) отличается от оригинала. Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, сообщило агентство «Казинформ».

«Где-то в интернете кто-то что-то опубликовал. Это не означает, что это истина. Есть большое отличие от содержимого черных ящиков», - подчеркнул он, говоря об «утечке» данных бортовых самописцев.

Бозумбаев подчеркнул, что при расшифровке черных ящиков одинаковый доступ к данным имели эксперты из Казахстана, Азербайджана, России и Бразилии.

Ранее казахстанский вице-премьер, который возглавляет комиссию по расследованию крушения самолета, подчеркнул, что предварительный отчет об авиакатастрофе возле Актау могут опубликовать на следующей неделе.

Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Россия Азербайджан Крушение самолета в Актау
24 января 2025, 12:03
Хотел пошутить. Россиянин в Таиланде не собирался убивать сына, когда швырял его в воду
Unsplash
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Задержанный за убийство сына-подростка в Таиланде россиянин не собирался умышленно вредить мальчику. Об этом Telegram-каналу Shot рассказали очевидцы случившегося.

«Артем не собирался убивать сына, а хотел пошутить: скинуть его в воду, чтобы тот сам доплыл до берега: оставалось около 200 метров», - рассказали свидетели происшествия.

ЧП произошло в водах Суринских островов. Катер перевозил 30 пассажиров по экскурсионному маршруту. Среди них были 45-летний россиянин Артем и его 13-летний сын. Мужчина выбросил подростка за борт лодки, и тот попал под гребной винт.

Капитан сразу же остановил судно и вместе с другими пассажирами поднял мальчика на борт, но ребенок получил серьезную травму головы. Подростка быстро доставили на сушу и отвезли в больницу, расположенную в районе Хура Бури. Мальчика не удалось спасти, он умер.

Отца мальчика задержали, ему инкриминируют умышленное убийство. Максимальное наказание - смертная казнь либо пожизненное заключение. У погибшего мальчика не было российского гражданства, он родился в Таиланде. Артем был в отношениях с местной женщиной.

Таиланд
24 января 2025, 11:26
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Уфы возобновили работу
Unsplash
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В аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы сняли ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропортах Казань, Нижнекамск (Бегишево) и Уфа в 10:30 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - отметил он.

Кореняко уточнил, что работу воздушных гаваней приостанавливали для обеспечения безопасности полетов. В момент действия ограничений на запасных аэродромах приземлились четыре лайнера. Три из них выполняли рейсы в Казань, а один - в Уфу.

Работу также возобновили аэропорты Пензы, Саратова и Ульяновска.

Ранее появились сообщения о введении плана «Ковер» в Казани и Нижнекамске. Причиной ограничений полетов стала угроза атаки БПЛА. Жителям региона рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.

Авиация Казань Уфа Самолеты
24 января 2025, 10:58
Россиянина задержали за убийство сына-подростка в Таиланде. Ему грозит смертная казнь
Global Look Press
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Полиция Таиланда задержала россиянина по подозрению в умышленном убийстве собственного сына. Об этом сообщила газета Thairath.

В Адаманском море во время прогулки на катере погиб 13-летний мальчик. ЧП произошло во время морской экскурсии в районе Суринских островов, куда отец с сыном отправились вместе с группой из 30 человек.

По версии следствия, мужчина 45 лет внезапно схватил ребенка и сбросил его в воду, прямо под винт катера. От полученных травм подросток скончался в больнице.

Как стало известно корреспонденту ТАСС , у погибшего мальчика не было российского гражданства, он был подданным Таиланда.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить высшая мера наказания - смертная казнь либо пожизненное заключение.

Ранее в США мужчина обезглавил годовалого сына и покалечил жену. Подозреваемому предъявили обвинение и отправили в следственный изолятор. Преступление назвали одним из самых ужасных за всю историю округа Сакраменто.

Убийства Смертная казнь Таиланд
24 января 2025, 09:33
Бывшего министра ЖКХ Свердловской области задержали по делу о коррупции
РИА «Новости»
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Следователи задержали бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Об этом сайту kp.ru сообщил осведомленный источник.

По словам инсайдера издания, Николаю Смирнову предъявили обвинение по статье о получении взятки. Для проведения следственных действий его этапировали в Москву. В ближайшее время ему выберут меру пресечения.

Николаю Смирнову 57 лет. В 2003 году он начал работать главным специалистом в отделе энергосбережения Управления науки и энергосбережения в правительстве Свердловской области.

С ноября 2011 года по январь 2025 года он занимал должность министра. После того как он ушел в отставку по собственному желанию, он начал работать в «Облкоммунэнерго».

Ранее экс-сотрудника пушкинского водоканала Антона Евсюкова приговорили к четырем годам колонии строгого режима за взятку. Евсюков потребовал от руководителя коммерческого предприятия 800 тысяч рублей в обмен на прекращение проверки и отказ от взыскания задолженности, которая превышала 6,5 миллионов рублей. Мужчину поймали с поличным.

ЖКХ Свердловская область

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